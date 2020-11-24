Президент Ильхам Алиев: Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт

БАКУ /Trend/ - Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Я неоднократно говорил, что главным вопросом для нас является укрепление нашей военной мощи. Неслучайно в период моего президентства военные расходы ежегодно были на первом месте среди наших бюджетных расходов. Я говорил или объяснял гражданам, что да, у нас есть и много других вопросов, проблем, которые ждут своего решения. Но наша главная проблема – нахождение наших земель под оккупацией. Поэтому среди наших затрат на первом месте стоят военные расходы. Мы приобрели необходимую технику. Мы демонстрировали эту технику, современное оружие на проводившихся неоднократно парадах на площади Азадлыг. Развивая нашу армию, мы рассматривали передовые тенденции. Мы покупали это оружие, чтобы оно обеспечило наше преимущество, и Вторая Карабахская война это показала.

Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт. Сегодня многие эксперты, занимающиеся этим вопросом, отмечают, что Азербайджан вел войну XXI века. Впервые в XXI веке за короткий срок были завоеваны исторические достижения такого масштаба и с такой эффективностью. Сейчас по пути сюда я увидел как минимум три линии обороны. Но по предоставленной мне военными информации, есть пять линий обороны. Также и в Физули. Благодаря героизму, профессионализму наших солдат и офицеров мы прорвали линию обороны. Мы оснащены самым современным с технической точки зрения оружием, и Вторая Карабахская война это показала, есть соответствующие видеокадры. Сейчас они изучаются и будут изучаться во многих странах, будут включены в военные книги», - сказал Президент Ильхам Алиев.