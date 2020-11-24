Президент Ильхам Алиев: Мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили Шушу

БАКУ/Trend/ - Можно сказать, что мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха – Шушу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Мы наращиваем боевой потенциал нашей армии. Потому что было совершенно ясно, что победить одним оружием невозможно. Флаг поднимают, водружают на вражескую позицию, на освобожденные земли солдаты, офицеры. Наши солдаты и офицеры сражались как львы. У нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их родителям! У нас есть раненые военнослужащие, они выздоравливают. Большинство из них уже выздоровело. Да дарует им Аллах исцеления! Мы одержали победу за счет наших героических солдат и офицеров. Уверен, что одна лишь операция по освобождению от оккупации Шуши навечно войдет в историю. Можно сказать, что мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха – Шушу», - сказал глава государства.