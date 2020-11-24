Президент Ильхам Алиев: Агдамская операция планировалась

БАКУ/Trend/ - Агдамская операция планировалась. Мы все равно бы взяли Агдам. Но были бы потери, причем большие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Я хочу вновь отметить, что агдамцы ждали этого дня на протяжении долгих лет – около 30 лет. В то же время они ждали и во время Второй Карабахской войны. Я знаю и чувствую, что по мере освобождения наших городов, районов, сел от оккупации агдамцы также думали, когда будут освобождены их села, город Агдам. Джебраил был освобожден, Физули был освобожден, Гадрут был освобожден, были освобождены Зангилан, Губадлы, Суговушан, Шуша, и, наверное, агдамцы думали, а почему не освобождается Агдам? Теперь я могу это сказать. Я хотел донести это до агдамцев в какой-либо форме, но и они понимают, что в период войны я не мог этого сделать. Здесь есть пять линий обороны. Враг поджидал нас здесь. Мы не могли допустить перехода в атаку там, где нас поджидал враг. Мы держали на этом направлении достаточно большое воинское соединение, чтобы военные силы противника также оставались здесь, чтобы они не перешли на другое направление. После освобождения Физули, Гадрута, большой части Ходжавендского района и Шуши мы, естественно, уже выдвинулись в сторону города Агдам, и был отдан приказ, что следующее направление – Агдам. И враг знает и уже признает, что если бы они не приняли мои условия по освобождению наших земель, то были бы здесь уничтожены. Потому что мы шли к Агдаму.

Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, всплывут очень интересные моменты. Но сегодня я абсолютно спокойно могу сказать, что Агдамская операция планировалась. Мы все равно бы взяли Агдам. Но были бы потери, причем большие. Поэтому после освобождения Шуши и более 70 наших сел 9 ноября хребет врага был сломлен, он сдался, поднял белый флаг, выполнил мои условия и признал свое поражение», - отметил Президент Ильхам Алиев.