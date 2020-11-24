Президент Ильхам Алиев: Я сказал, Пашинян, лично ты сам должен назвать нам дату, сам должен это сказать, и я добился этого

БАКУ/Trend/ - В своих многочисленных интервью и обращениях к народу, можно сказать, с первых дней войны, я говорил, - все это можно поднять, все задокументировано, - пусть нам назовут дату. Я сказал, Пашинян, лично ты сам, не твой министр иностранных дел и не министр обороны, которых выгнали с работы из-за этого поражения, а ты сам, Пашинян, должен назвать нам дату, сам должен это сказать, и я добился этого.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Если бы он послушался меня, то сегодня не был бы в таком позорном положении. Могу сказать с абсолютной уверенностью, что мы и так освободили бы наши оккупированные земли. Но враг считал, что ему кто-то поможет. Считал, что все его покровители придут и будут воевать с нами вместо него. Он ошибся, допустил большую ошибку. После освобождения на поле боя Физули, Джебраила, Гадрута, Зангилана, Губадлы, Шуши, Суговушана, большой части Ходжавендского района враг упал на колени, и сегодня он на коленях. Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу. Мы доказали всему миру, что их легенды, мифы – все это пустяк», - отметил глава государства.