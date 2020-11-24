Президент Ильхам Алиев: Кочарян, Саргсян, вы пали перед нами на колени

БАКУ/Trend/ - Кто такой Пашинян, не хочу сейчас говорить о нем, я сказал все, что нужно. Кочарян, Саргсян, вы пали перед нами на колени. Во что вы превратили оккупированные земли, вы разрушили эту мечеть.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Если бы мы провели планируемую операцию на Агдам, тогда тысячи армянских военнослужащих стали бы или дезертирами, или же были бы уничтожены. Мы показали, что воинственным народом является азербайджанский народ. Мы показали, что никогда не смиримся с этой оккупацией. Пусть они посмотрят мои выступления, за последние 17 лет я, может быть, тысячу раз говорил, что мы не смиримся с этой оккупацией. Они считали, что вечно будут удерживать наши земли под оккупацией. Потому что потратившие столько средств, построившие здесь, в Физули, Джебраиле столько укреплений, хотели и этого. Несколько дней шли ожесточенные бои за село Солтанлы Джебраильского района. Там были такие укрепления, которых, может быть, не было и в мире. Почему? Не хотели выходить. Считали, что осядут там навечно. Хотели арменизировать. Посмотрите, весь город Агдам разрушен. Они разрушили его в 1990-х годах, чтобы, если будет подписан мирный договор, азербайджанский народ не смог здесь жить.

Кругом все заминировано. Больше всего мин именно здесь. Но они ошиблись. Все эти годы мы жили одной целью, одной мечтой - вернуться на эти земли и вернулись. Мы уничтожили армянскую армию. Армянской армии, можно сказать, нет. Мы уничтожили военных преступников, их отбросы. В городе Физули, я сказал и еще раз хочу сказать, что мы уничтожили армию Кочаряна, Саргсяна. Мы показали им свою силу. Мы нанесли им поражение. Кто такой Пашинян, не хочу сейчас говорить о нем, я сказал все, что нужно. Кочарян, Саргсян, вы пали перед нами на колени. Во что вы превратили оккупированные земли, вы разрушили эту мечеть. Во время второй Карабахской войны они бежали и скрылись. Не могли даже сунуть нос в боевую зону. Где же ваш героизм? Я сказал, снимите эти железяки, они не имеют никакой ценности. Вы нацепили на грудь ордена героев. Это – фиктивные герои», - сказал глава государства.