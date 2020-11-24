Президент Ильхам Алиев: Пашинян арестовывает всю оппозицию, а Запад молчит

БАКУ/Trend/ - Пашинян никто. Сейчас у него одна забота - остаться у власти. Поэтому арестовывает всю оппозицию. А Запад молчит, молчит, набрав в рот воды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Кто такой Пашинян, не хочу сейчас говорить о нем, я сказал все, что нужно. Кочарян, Саргсян, вы пали перед нами на колени. Во что вы превратили оккупированные земли, вы разрушили эту мечеть. Во время второй Карабахской войны они бежали и скрылись. Не могли даже сунуть нос в боевую зону. Где же ваш героизм? Я сказал, снимите эти железяки, они не имеют никакой ценности. Вы нацепили на грудь ордена героев. Это – фиктивные герои. Я стою здесь, перед разрушенной вами мечетью, в разрушенном вами городе Агдам, пришел сюда вместе со своей армией. Пришел как победитель. Вы же до конца своей убогой жизни будете жить с клеймом побежденных, трусов. Что вы прячетесь там, как мыши? Я говорю это вам – Кочарян, Саргсян. Пашинян никто. Сейчас у него одна забота - остаться у власти. Поэтому арестовывает всю оппозицию. А Запад молчит, молчит, набрав в рот воды. Неужели не видит, что там происходит?! Мы уничтожили вас, военные преступники, ходжалинские убийцы. Азербайджанские солдаты, офицеры уничтожили вас. И поделом!» - сказал Президент Ильхам Алиев.