Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим Агдам

БАКУ/Trend/ - Мы восстановим Агдам, все села.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Сегодня исторический день. Мы отмечаем нашу славную Победу. Разрушенный город Агдам – свидетель армянского вандализма. Мы восстановим Агдам, все села. Пусть никто не сомневается в этом. Это будет большая работа. Конечно, она потребует большого труда. Но так же, как мы проявили единство в течение 44 дней, уверен, что проявим единство, решительность и в деле восстановления освобожденных земель. Мы восстановим все наши города, они станут еще краше. Восстановим оставшиеся исторические памятники в наших городах и еще раз продемонстрируем нашу силу», - сказал глава государства.