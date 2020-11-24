Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, участвовавшая в Отечественной войне, вернулась в Нахчыван (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, участвовавшая в Отечественной войне и успешно выполнившая поставленные боевые задачи, вернулась в Нахчыван.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве обороны, с Садаракского таможенного поста героических сынов Отечества, которые прошли славный боевой путь, сопровождали сотни жителей, на протяжении всего пути развевались азербайджанские флаги, были озвучены лозунги о территориальной целостности Азербайджана, отваге наших воинов-героев.

В министерстве отметили, что бойцы Нахчыванской Отдельной общевойсковой армии приняли активное участие, проявили высокую отвагу в Отечественной войне Азербайджана, которая длилась с 27 сентября по 10 ноября и завершилась победой нашей доблестной армии. Вот, что об этом сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу:

"...Нахчыванцы, как и граждане из всех других регионов, активно участвовали во второй Карабахской войне. Война теперь заканчивается, появятся и некоторые вопросы, о которых до сих пор не говорили, и каждый узнает, что нахчыванцы, как и военнослужащие из всех остальных регионов, проявили большой героизм, самоотверженность в освобождении наших земель, среди них есть шехиды."

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)