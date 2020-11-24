В Азербайджане внесены изменения в Кодекс об административных проступках

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в Кодекс добавлена статья 192.12 со следующим содержанием:

"192.12. За заключение трудового договора для выполнения педагогической деятельности с лицами, которым законом запрещено заниматься педагогической деятельностью, должностные лица штрафуются в размере трех тысяч манатов".