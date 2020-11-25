Письма главе государства: Ваше имя золотыми буквами вписано в славную историю Азербайджана, народ вовек не забудет Ваш подвиг и героизм

БАКУ /Trend/ - В связи с исторической победой Азербайджанской армии и освобождением наших земель от вражеской оккупации Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма.

Trend со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых из этих писем.

Эльза Нагиева из Стамбула пишет: "Уважаемый Президент, благодарю Вас и славную Азербайджанскую армию за подаренные нам радость и гордость. Где бы мы ни были, наши сердца бьются в унисон с Азербайджаном. Оба моих сына и зять с самых первых дней Отечественной войны, движимые желанием защитить Отчизну, обратились в консульство Азербайджана в Стамбуле. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да ниспошлет исцеления раненым. Господин Президент, азербайджанский народ не мыслит себя без Вас!”

Эльчин Харунов из Шеки: "Дорогой Президент, глава процветающего Азербайджанского государства, непобедимый Верховный главнокомандующий, позвольте от имени всей моей семьи и от себя лично поблагодарить Вас за подаренную нам радость и выполнение завета основоположника современного Азербайджана, великого деятеля Гейдара Алиева, политический курс которого Вы успешно продолжаете. Горжусь тем, что я - азербайджанец, горжусь таким блистательным Президентом, как Вы - прекрасным политиком и сильной личностью, ставящей во главу угла человеческие ценности. Вместе мы - сила! Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан!”

В письме жителя Кяльбаджара Алима Фаттахова говорится: "Уважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, от имени всей моей семьи и себя лично выражаю Вам глубокую признательность за освобождение Кяльбаджара и других оккупированных районов. Благодаря проводимой Вами успешной политике и героизму доблестной Азербайджанской армии восстановлена территориальная целостность нашей страны. Какое счастье сознавать, что ты больше не вынужденный переселенец. Весь азербайджанский народ гордится Вами. Честь Вам и хвала! Да хранит Всевышний Вас и всю Вашу семью! Желаю Вам и армии Азербайджана сил и успехов. Карабах - наш! Карабах - Азербайджан!”

Житель Шамкира Эльбрус Мамедов пишет: "Уважаемый господин Президент, меня, как гражданина, безмерно радует одержанная нами победа. Горжусь тем, что я - азербайджанец. Весьма признателен Вам за освобождение от оккупации наших земель. Да хранит Вас Всевышний! Да упокоит Аллах души наших шехидов, да убережет наших отважных солдат и ниспошлет исцеления ветеранам. Спасибо, господин Президент".

Зивяр Бейлярова из Мингячевира пишет: “Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с великой победой. Эта победа была достигнута благодаря проводимой Вами мудрой дипломатии, выверенной экономической и военной стратегиям, усердию и решимости нашей армии и поддержке народа. Господин Президент, Ваше имя золотыми буквами вписано в славную историю Азербайджана, народ вовек не забудет Ваш подвиг и героизм. Вы восстановили территориальную целостность нашей страны и подарили всем нам незабываемое ощущение победы. Мы в неоплатном долгу перед Вами. Честь Вам и хвала!”

Житель Агдама Ровшан Алиев: "Уважаемый Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, Национальный герой Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев, Ваш визит принес свет и успех на освобожденную карабахскую землю, воодушевив азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира и военнослужащих. Победной поступью Вы приносите удачу и успех, уверены, Карабах ждет светлое будущее. Как ветеран Первой Карабахской войны и инвалид Чернобыля второй группы поздравляю Вас и в Вашем лице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также поддержавшие нас государства с великой победой, желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья”.

В письме Шамистана Мамедова из Гёйчая говорится: “Победоносный Верховный главнокомандующий, позвольте от имени всей моей семьи и от себя лично поприветствовать Вас и выразить глубокую признательность Вам и нашей доблестной армии. Да хранит Аллах Вас, нашу армию и весь наш народ! Вы - автор грандиозной победы. Весь азербайджанский народ гордится Вами. Да здравствует Азербайджан! Слава Верховному главнокомандующему! Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан!”

Жительница Баку Айгюн Багирова: "Уважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, поздравляю Вас с победой в Отечественной войне. Под Вашим мудрым руководством наша страна восстановила свою территориальную целостность. Вы - архитектор этой победы. На этом славном пути мы сплочены вокруг Вас в железный кулак. Меня переполняют чувства, всего не выразить словами. Вы - наша гордость. Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. Пусть Всевышний убережет Вас и Вашу семью! Да здравствует великий, уважаемый Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев!”

Житель Физули Видади Садыгов: "Уважаемый господин Президент, пишет Вам житель села Арышлы Физулинского района и ветеран Первой Карабахской войны. От всего сердца поздравляю Вас с победой. Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. Весь народ сплотился вокруг Вас в единый кулак. Мы обрушили железный кулак на армянских агрессоров и вандалов, поквитавшись с ними. Безмерно признателен Вам за все то, что Вы сделали для нашего государства и народа. Радости нашей нет предела. Мы - счастливый народ, ведь у нас такой лидер, как Вы. Да хранит Вас Всевышний!”

Жительница Агдама Сафая Алиева: "Уважаемый господин Президент, пишет Вам ученица пятого класса. Мне 10 лет. Я родом из Кяльбаджарского района. Благодарю Вас за освобождение наших земель. Мои родители тосковали по отчим краям 30 лет. Мы признательны Вам и всем героическим солдатам нашей армии. Мы благодарим Турцию и народ братской страны за оказанную поддержку. Да здравствует Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!”

Житель Сумгайыта Муслим Аббасов: "Непобедимый полководец, Вы золотыми буквами вписали свое имя в славную историю победы, положившую конец нашей тридцатилетней тоске. Как отец шехида поздравляю Вас и весь наш народ с победой. Эта победа стала бальзамом на сердце для всех семей шехидов. Я всегда верил, что наша доблестная армия благодаря Вашей дальновидной политике даст достойный ответ врагу. Моральная поддержка братской Турции вдохнула в нас новые силы. Вы исполнили завет отца. Мы гордимся Вами. Я с нетерпением ждал радостной новости об окончательной победе и 10 ноября этот день настал. День возмездия, освобождения наших земель от оккупации, день, положивший конец слезам матерей, невест и детей. Непревзойденный Верховный главнокомандующий, Вы навеки в наших сердцах".

Житель Лерика Агалар Тагиев пишет: "Уважаемый господин Президент, непобедимый Верховный главнокомандующий, спаситель азербайджанского народа. Поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с грандиозной победой. Эта победа - результат сбалансированной, дальновидной внешней и внутренней политики, четко выверенной военной стратегии. Господин Президент, Вы подарили нам радость, которую азербайджанский народ не испытывал за всю свою историю. Пишу Вам это письмо, а слезы так и катятся из глаз. Вы сделали невозможное возможным. Господин Президент, я с 2002 года состою в партии "Ени Азербайджан" и всегда поддерживал Ваш политический курс. Услышав Ваше первое выступление после избрания Президентом Азербайджанской Республики, я был уверен, что присущие Вам интеллигентность, трудолюбие, гуманизм, дальновидность спасут азербайджанский народ и поднимут его на вершины. Так и произошло. Мы гордимся Вами, Господин Президент. Мы, преподаватели, стоим стеной за Вами. От имени всего азербайджанского народа и от имени нашей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Желаем Вам успехов на этом тернистом, но славном пути”.