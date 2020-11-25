Азербайджанская армия выйдет в Кельбаджаре на госграницу и займет позиции на высотах - минобороны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с утренних часов техника азербайджанской армии движется в направлении Кельбаджарского района от села Тогана Гёкгельского района и Дашкесанского района.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, сообщает в среду Trend.

По его словам, для обеспечения движения подразделений азербайджанской армии в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск: «Кельбаджар расположен в горной местности, максимальная высота здесь превышает 3500 метров. Территория Кельбаджара будет взята под контроль азербайджанской армии в этих сложных условиях. В первую очередь, подразделения выйдут на азербайджано-армянскую государственную границу и займут позиции на высотах. О следующем направлении, определенным трехсторонним заявлением, будет сообщено позднее».

Отметим, что, согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

(Текст: Кямаля Сеидова)