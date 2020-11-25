Войдя в Кельбаджар, азербайджанская армия выполнила резолюцию СБ ООН 27-летней давности - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджара от армянской оккупации, сообщает в среду Trend

Она отметила, что сегодня доблестная азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район, который находился под армянской оккупацией с 1993 года.

"Тем самым Азербайджан реализовал еще один документ Совета безопасности ООН - резолюцию 822, которая была принята более 27 лет назад. Да здравствует Верховный главнокомандующий, да здравствует славная азербайджанская армия! Да здравствует Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!" - сказала Гафарова.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район. Для обеспечения движения азербайджанских подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)