Президент Ильхам Алиев: Если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по требованию народа, то Азербайджан утратил государственность

БАКУ/Trend/ - Если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по требованию народа, то Азербайджан не только потерял остальные земли, но и утратил государственность в целом.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«Для того, чтобы удержать пошатнувшуюся власть они развязали гражданскую войну. Взяли в плен своих солдат. Разбомбили Гянджу. Пусть никто не забывает этого! Пусть те, кто не знает, и молодое поколение знают, кто вверг нас в эту беду. Кто является ее виновником. Кто является виновником того, что один миллион человек оказались в тяжелом положении. Тогдашняя власть Народного фронта Азербайджана. По существу, если провести параллель, то их образ - это словно коллективный Пашинян: безграмотный, не обладающий знаниями, безвольный, трусливый, дезертир, не имеющий никакого опыта управления, находящийся под влиянием внешних кругов, управляемый их рукой и уничтоживший свою страну. Они - это коллективный Пашинян. Если те, кто их не знает, захотят сформировать какое-то представление о них, то пусть посмотрят на Пашиняна. Пусть посмотрят на его действия и увидят в его лице облик тогдашних Народного фронта Азербайджана и руководства страны», - отметил Президент Ильхам Алиев.