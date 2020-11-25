Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается

БАКУ /Trend/ - Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«В Кельбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кельбаджара есть богатые природные источники, ресурсы. Враг хищнически эксплуатировал эти ресурсы. В советское время в Кельбаджаре производилась вода «Истису», которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона. Ненавистный враг все разрушил. Эти кадры есть, все могут их увидеть. Мы все восстановим, отстроим Кельбаджар заново, села, город Кельбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города, не только самого города Кельбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется», - сказал глава государства.