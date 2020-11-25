Президент Ильхам Алиев: Весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов

БАКУ /Trend/ - Весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«Граждане Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной работе. Все работы мы должны проводить планомерно. Хочу сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. Затем судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сел на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага», - сказал глава государства.