Президент Ильхам Алиев: Наши солдаты создали условия для выхода армянского населения из Агдама

БАКУ /Trend/ - Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага.

Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода. Им никто не сказал ни слова. Но ненавистный враг сжигает наши леса, сжигает наши дома, вывел из строя водопровод. Он считает, что это нас остановит? Мы проводили водопроводы в любое место – в отдаленные горы, в горные села. Мы все восстановим, все. Уже даны соответствующие указания, и уверен, что мы своевременно выполним эту работу», - сказал Президент Ильхам Алиев.