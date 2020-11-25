Президент Ильхам Алиев: Армяне состряпали карты «Нагорно-Карабахской республики». Где эти карты? Все пропали

БАКУ /Trend/ - Армяне состряпали карты «Нагорно-Карабахской республики». Где эти карты? Все пропали.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«Противник дал Кельбаджару новое уродливое название. Они состряпали карты «Нагорно-Карабахской республики». Где эти карты? Все пропали. Эти карты – просто клочок бумаги. Они отнесли к «Нагорно-Карабахской республике» всю территорию Нагорно-Карабахской автономной области, Шушу, а также все 7 прилегающих районов. Они издавали эти карты, включали в учебники, демонстрировали на выставках. Они представляли эти карты как карты «Нагорно-Карабахской республики». И что теперь осталось от этих карт? Ничего. Азербайджан предпринял необходимые шаги для восстановления своей территориальной целостности», - сказал глава государства.