Президент Ильхам Алиев: Пусть тот, кто хочет обвинить нас в чем-то, сначала посмотрит в зеркало

БАКУ /Trend/ - Кавказская Албания была большим государством. Ее столицей был город Габала. Относящиеся к Кавказской Албании исторические памятники, церкви являются нашим историко-культурным достоянием. Мы охраняем эти церкви. Я неоднократно бывал в этих церквях, в городе Шеки, Габалинском районе, в удинской церкви. Как вы знаете, в период войны по инициативе Фонда Гейдара Алиева были завершены ремонтные работы в древней удинской церкви Кавказской Албании в поселке Нидж, и состоялось ее открытие.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«Мы охраняем эти церкви как наше культурное достояние. Поэтому пусть никто не переживает. Эти церкви и дальше будут охраняться государством. Проводимая Азербайджаном политика, связанная с мультикультурализмом, межрелигиозными отношениями, приветствуется всем миром, мировыми лидерами. Пусть некоторые западные круги, которые хотят выразить беспокойство, посмотрят на наши разрушенные мечети, на мечети в Агдаме, Шуше, Зангилане, Джебраиле, Физули и другие. Эти мечети либо разрушены, либо осквернены, там содержали свиней. Почему это не вызывает беспокойства? Почему никто, кроме нас, на протяжении 30 лет не поднимал этот вопрос? Я неоднократно поднимал этот вопрос с международных трибун, в ходе контактов с иностранными коллегами. Почему никто не выражал беспокойства в связи с этим? Почему никто не хотел направить в связи с этим вопросом международную делегацию? Азербайджанский народ хочет услышать ответ на эти вопросы. Мы знаем этот ответ. Поэтому хочу сказать еще раз: пусть тот, кто хочет вмешиваться в наши дела, либо же обвинить нас в чем-то, сначала посмотрит в зеркало», - сказал Президент Ильхам Алиев.