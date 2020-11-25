Обеспокоенность некоторых стран-сопредседателей МГ ОБСЕ не имеет никакого значения - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Закончилась оккупация, которая длилась в Нагорном Карабахе 30 лет.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в среду Trend.

Эрдоган отметил, что, к сожалению, несмотря на трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, некоторые страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ обеспокоены этой договоренностью.

"Их обеспокоенность не имеет никакого значения. Турция, Азербайджан и Россия предприняли очень серьезные шаги для того, чтобы в регионе были мир и стабильность. В Карабахе развевается азербайджанский флаг, и сегодня утром был освобожден оккупированный Кяльбаджар", - отметил президент Турции.

Он добавил, что в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным был проведен обмен мнениями по укреплению мира и стабильности в Карабахе.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кяльбаджарский район Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)