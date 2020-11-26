БАКУ/Trend/ - Работающие в Азербайджане шри-ланкийские бизнесмены направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Шри-Ланка, которая высоко оценивает ценности мира и сосуществования, а также является дружественной вам страной, осуждает варварские нападения вооруженных формирований Армении на позиции Азербайджанской армии, а также зверское убийство мирных жителей. Это - преступление против человечности. Безответственные и безжалостные ракетные атаки Армении не только привели к человеческим жертвам, но и нанесли большой ущерб инфраструктуре. Шри-Ланка решительно осуждает ракетные атаки армянских террористических группировок на мирных граждан азербайджанских городов Гянджа и Барда и расценивает их как нарушение и прав человека, и международного гуманитарного права.

Из анализа глобальных политических и военных трендов последнего десятилетия видно, что государства, именующие себя «мировыми лидерами», всегда пытались представить мусульманские страны «некультурными» и «варварами», оказывать давление на них, закрывая при этом глаза на собственные нарушения прав человека. Высоко оцениваю Ваши усилия и терпимость в преодолении подобных препятствий.

Господин Президент, в то же время Вы оправдали доверие граждан Азербайджана к Вашему превосходительству в прекращении кровопролитной войны, длившейся около 30 лет. Эта Ваша уверенная победа стала возможной благодаря Вашей мудрости, решимости и сильному лидерству. Таким образом, Вы стали настоящим национальным героем, покорившим сердце азербайджанского народа.

Я также выражаю глубокую признательность и передаю поздравления военнослужащим, политическим лидерам, сотрудникам полиции и журналистам, которые стоят за Вами в эти трудные дни. Я высоко оцениваю сдержанность и терпимость, проявленные гражданами Азербайджана в эти трудные моменты.

Кроме того, я высоко оцениваю способность Вашей страны налаживать дипломатические отношения на высоком уровне. Постоянная политическая поддержка Турции, Пакистана, Афганистана, Израиля и других дружественных Вашему государству стран в очередной раз подтверждает это. Эта поддержка, оказываемая Азербайджану дружественными и соседними странами, является проявлением Ваших высоких лидерских качеств.

В заключение мы, шри-ланкийские бизнесмены, работающие в Азербайджане, выражаем Вам поддержку в Вашей эффективной и полезной деятельности во имя граждан Азербайджана, направленной на развитие Карабаха.

С уважением,

От имени работающих в Азербайджане шри-ланкийских бизнесменов Акаланка Нишанта Бандара Жаятилаке", - говорится в письме.