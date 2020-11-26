Работающие в Азербайджане шри-ланкийские бизнесмены направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика 26 ноября 2020 15:21 (UTC+04:00)
Работающие в Азербайджане шри-ланкийские бизнесмены направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Работающие в Азербайджане шри-ланкийские бизнесмены направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Шри-Ланка, которая высоко оценивает ценности мира и сосуществования, а также является дружественной вам страной, осуждает варварские нападения вооруженных формирований Армении на позиции Азербайджанской армии, а также зверское убийство мирных жителей. Это - преступление против человечности. Безответственные и безжалостные ракетные атаки Армении не только привели к человеческим жертвам, но и нанесли большой ущерб инфраструктуре. Шри-Ланка решительно осуждает ракетные атаки армянских террористических группировок на мирных граждан азербайджанских городов Гянджа и Барда и расценивает их как нарушение и прав человека, и международного гуманитарного права.

Из анализа глобальных политических и военных трендов последнего десятилетия видно, что государства, именующие себя «мировыми лидерами», всегда пытались представить мусульманские страны «некультурными» и «варварами», оказывать давление на них, закрывая при этом глаза на собственные нарушения прав человека. Высоко оцениваю Ваши усилия и терпимость в преодолении подобных препятствий.

Господин Президент, в то же время Вы оправдали доверие граждан Азербайджана к Вашему превосходительству в прекращении кровопролитной войны, длившейся около 30 лет. Эта Ваша уверенная победа стала возможной благодаря Вашей мудрости, решимости и сильному лидерству. Таким образом, Вы стали настоящим национальным героем, покорившим сердце азербайджанского народа.

Я также выражаю глубокую признательность и передаю поздравления военнослужащим, политическим лидерам, сотрудникам полиции и журналистам, которые стоят за Вами в эти трудные дни. Я высоко оцениваю сдержанность и терпимость, проявленные гражданами Азербайджана в эти трудные моменты.

Кроме того, я высоко оцениваю способность Вашей страны налаживать дипломатические отношения на высоком уровне. Постоянная политическая поддержка Турции, Пакистана, Афганистана, Израиля и других дружественных Вашему государству стран в очередной раз подтверждает это. Эта поддержка, оказываемая Азербайджану дружественными и соседними странами, является проявлением Ваших высоких лидерских качеств.

В заключение мы, шри-ланкийские бизнесмены, работающие в Азербайджане, выражаем Вам поддержку в Вашей эффективной и полезной деятельности во имя граждан Азербайджана, направленной на развитие Карабаха.

С уважением,

От имени работающих в Азербайджане шри-ланкийских бизнесменов Акаланка Нишанта Бандара Жаятилаке", - говорится в письме.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МВФ ожидает снижения внешнего долга Грузии до 54% к 2025 году
МВФ ожидает снижения внешнего долга Грузии до 54% к 2025 году
ЕС выделил Грузии помощь в размере 100 миллионов евро
ЕС выделил Грузии помощь в размере 100 миллионов евро
Грузинская E-Space создаст синергию солнечной электростанции и инфраструктуры зарядки электромобилей
Грузинская E-Space создаст синергию солнечной электростанции и инфраструктуры зарядки электромобилей
Loading Bars
Лента новостей
Газпромбанк ожидает возврата к росту экономики Азербайджана в 2021 году Финансы 15:42
Фантастическая птица Инны Костиной переместилась в виртуальное пространство (ВИДЕО) Культура 15:39
Азербайджан по качеству дорог занимает 24-е место среди 141 страны Экономика 15:36
Сенат Казахстана принял новые условия для развития зелёной энергетики Энергетика 15:30
Работающие в Азербайджане шри-ланкийские бизнесмены направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 15:21
Армянскому лобби не изменить простую истину : Карабах – это Азербайджан! - генконсул Нагорно-карабахский конфликт 15:19
Валютный аукцион в Азербайджане вызвал спрос на более чем $56 млн Финансы 15:15
В Азербайджане выросла урожайность цитрусовых Экономика 15:12
Армяне совершили геноцид в отношении не только народа, но и религиозных памятников Азербайджана - депутат Политика 15:06
МВД Азербайджана призывает население соблюдать требования в связи с коронавирусом Общество 15:06
Смотрите на руины Кельбаджара - обиженного, угнетенного и уставшего от армянской агрессии и вандализма (ВИДЕО) Социум 15:06
Австрия заявила о поддержке Узбекистана в вопросах наращивания торгово-экономического сотрудничества с ЕС Узбекистан 15:04
Общее образование в Азербайджане будет охватывать дошкольное, начальное, общее среднее и полное среднее образование Общество 14:59
В Азербайджане зафиксированы рекордные показатели урожайности хлопка Бизнес 14:54
Аккредитованные в Азербайджане послы Турции и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе Политика 14:51
Долевое участие Италии в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 14:47
Многие члены Сената Франции даже не знают об окончании войны в зоне карабахского конфликта (ВИДЕО) Политика 14:47
Избраны новые члены и председатель Общественного совета Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО) Экономика 14:46
Обнародован полный текст заявления парламента Азербайджана в ответ на резолюцию Сената Франции Политика 14:45
Азербайджан и Венгрия обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные от оккупации территории Бизнес 14:38
Узбекская газохимическая компания объявляет тендер на страховые услуги Тендеры 14:37
Туркменистан останется жизненно важным стратегическим партнером и поставщиком газа в Китай - аналитик компании Wood Mackenzie Энергетика 14:35
Среднемесячная номинальная зарплата по Нахчыванской АР незначительно выросла Экономика 14:30
Франция не заслуживает доверия Азербайджана - Натали Гуле Политика 14:27
Уровень религиозной толерантности в Азербайджане намного выше, чем во Франции и других странах Запада - бывший гендиректор ИСЕСКО Нагорно-карабахский конфликт 14:27
Резолюция Сената создает Франции имидж страны, готовой дробить существующие границы стран и перекраивать карту мира – эксперт Политика 14:26
Потребительское доверие в Германии падает ниже прогноза Европа 14:25
Агентство Associated Press рассказало о разрушениях в азербайджанском городе Агдам в результате армянской оккупации Нагорно-карабахский конфликт 14:14
Завтра в Баку пасмурно, местами пройдут дожди Общество 14:05
Водные ресурсы Кельбаджара будут заново изучены Общество 14:01
Теперь «Asan Imza» можно получить в филиалах Kapital Bank-а Бизнес 13:53
На повестке вопрос о внесении в учебники по истории Азербайджана сведений об Отечественной войне - минобразования Общество 13:44
Все террористические акты армянских ВС должны быть осуждены странами Европы - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 13:39
Архитектор Фарида Гасымова обратилась к российской интеллигенции: Вы равнодушны по отношению к бесовству, которое творит армянское население Социум 13:33
Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию сократился на 8% Энергетика 13:30
В Азербайджане утверждено Положение о звании "Герой Отечественной войны" Общество 13:23
Скончался заслуженный артист Азербайджана Ибрагим Алиев Социум 13:22
В Азербайджане утверждены новые ордена и медали за победу в Отечественной войне Общество 13:22
Назначен глава отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана Общество 13:21
Парламент Азербайджана призвал правительство отозвать мандат Франции в МГ ОБСЕ Политика 13:02
Народный артист Азербайджана исполнил азан в чудом уцелевшей мечети Агдама (ВИДЕО) Социум 12:57
На Азербайджан невозможно оказать давление принятием какого-то клочка бумаги - вице-спикер парламента Политика 12:45
Увеличивается частота рейсов Buta Airways в Измир Транспорт 12:41
Парламент Азербайджана осудил принятую Сенатом Франции резолюцию Политика 12:35
Сенат Франции предал демократические ценности – правительство Турции Нагорно-карабахский конфликт 12:31
Решение Сената Франции ни к чему не обязывает – посол Нагорно-карабахский конфликт 12:21
Участники акции протеста озвучили заявление перед посольством Франции в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:12
Банковское кредитование в столице и регионах Азербайджана увеличилось Финансы 12:05
МИД Турции осуждает резолюцию Сената Франции Нагорно-карабахский конфликт 11:57
В Азербайджане будет реализован проект "электронизации услуг местных исполнительных властей" Экономика 11:52
ADY Express увеличил среднесуточный объем переваленных грузов на терминале Астара Транспорт 11:47
Значительно снизился импорт Ираном готовой одежды из Турции Турция 11:43
Китай значительно увеличил импорт стали из Турции Турция 11:37
Туркменистан и Россия договорились о расширении сотрудничества в сфере электроэнергетики Энергетика 11:36
Спикер парламента Азербайджана поздравила народ с освобождением Кельбаджара Политика 11:32
Flydubai запустила первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль Арабские страны 11:28
Парламент Азербайджана выступит с заявлением по проекту резолюции Сената Франции Политика 11:21
С начала года значительно сократился экспорт готовой одежды из Турции в Узбекистан Турция 11:13
Туркменистан и ЕС обсудили перспективы развития тепличных хозяйств в стране Бизнес 11:09
Туркменистан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 11:05
Фильм Азера Агаларова удостоен награды Нью-Йоркского кинофестиваля Культура 11:01
Минсвязи Азербайджана разрабатывает финальную стратегию проекта "Умный город" Экономика 10:57
Туркменистан и Россия нацелены на развитие взаимодействия в сфере цифровой коммуникации ИКТ 10:56
В Азербайджане Госагентство по ОМС подписало контракт с IT-компанией на сумму около 850 тыс. манатов Финансы 10:55
Ипотечное кредитование в Азербайджане по государственной линии многократно выросло Финансы 10:54
Назван совокупный капитал зарегистрированных в Турции казахстанских компаний Турция 10:51
«Лаборатория Касперского» выпускает новый инструмент для борьбы со сталкерским ПО ИКТ 10:48
Заразившиеся коронавирусом должны лечиться только под наблюдением врача - минздрав Азербайджана Общество 10:48
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:32
МВФ ожидает снижения внешнего долга Грузии до 54% к 2025 году Грузия 10:31
Драгоценные металлы в Азербайджане подорожали Финансы 10:16
Минфин Азербайджана заключил с IT-компанией контракт на сумму более 170 тыс. манатов ИКТ 10:06
Узбекистан создаст собственную площадку по производству вакцин Узбекистан 09:58
Нефть дорожает на ожиданиях восстановления спроса Энергетика 09:57
Манат подешевел к евро и стабилен к рублю Финансы 09:45
Изменена повестка сегодняшнего заседания парламента Азербайджана Политика 09:26
Решение Сената не отражает политику правительства Франции - МИД Политика 09:20
В Малайзии предупредили о перебоях на мировом рынке одноразовых перчаток Бизнес 08:55
Индийские профсоюзы заявили, что начали "самую массовую в мире" однодневную забастовку Другие страны 08:39
ЕС выделил Грузии помощь в размере 100 миллионов евро Финансы 08:17
Иран закупит 42 миллиона доз вакцины против COVID-19 Иран 08:12
Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития КР Кыргызстан 08:05
Бразильский авиарегулятор разрешил возобновить полеты Boeing 737-8 MAX Транспорт 07:49
Крупнейшую телекоммуникационную компанию Австралии обвинили в обмане потребителей ИКТ 07:25
Кавказ не терпит бесчестия и предательства Нагорно-карабахский конфликт 07:22
Польша поддержит дальнейшее развитие «Южного газового коридора» - посол Энергетика 07:13
В США умер бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон США 07:04
Меркель объявила о продлении коронавирусных ограничений в ФРГ до конца года Европа 06:43
Президент Колумбии объявил о продлении режима ЧС в области здравоохранения до марта Другие страны 06:21
Байден считает, что нынешний век будет американским столетием США 05:58
В Колумбии заявили, что вакцинация от коронавируса начнется в первой половине 2021 года Другие страны 05:36
Здания в Буэнос-Айресе подсветили цветами флага Аргентины в связи со смертью Марадоны Другие страны 05:13
Губернатор штата Вайоминг заразился коронавирусом США 04:51
Бывший премьер Судана Садык аль-Махди умер от коронавируса Другие страны 04:27
В мире за сутки зарегистрировали более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 04:05
Власти США на неделю отложили крайний срок заключения сделки по TikTok ИКТ 03:42
Трамп заявил, что демократы прибегли к махинациям, но все равно проиграли выборы США 03:17
Филиппо Гранди назначили главой управления ООН по беженцам еще на 2,5 года В мире 02:54
"Бавария" обыграла "Зальцбург" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов Спорт 02:33
Суд в Испании вынес приговор по делу, связанному с визитом Папы Римского в 2006 году Европа 02:08
Все новости