Изменена повестка сегодняшнего заседания парламента Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В повестку включен вопрос об ожидаемом заявлении Милли Меджлиса Азербайджана.

Тем самым сегодня парламент рассмотрит семь вопросов.

Отметим, что ранее сообщалось, что в повестке заседания шесть вопросов:

- законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана по случаю победы в Отечественной войне (третье чтение);

- законопроект «Об учреждении звания «Герой Отечественной войны» Азербайджана (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "Об автомобильном транспорте";

- законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)» (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон «Об охране окружающей среды» (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)