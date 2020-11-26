Изменена повестка сегодняшнего заседания парламента Азербайджана (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:26)
БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.
В повестку включен вопрос об ожидаемом заявлении Милли Меджлиса Азербайджана.
Тем самым сегодня парламент рассмотрит семь вопросов.
Отметим, что ранее сообщалось, что в повестке заседания шесть вопросов:
- законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана по случаю победы в Отечественной войне (третье чтение);
- законопроект «Об учреждении звания «Герой Отечественной войны» Азербайджана (третье чтение);
- законопроект о внесении изменения в закон "Об автомобильном транспорте";
- законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)» (третье чтение);
- законопроект о внесении изменения в закон «Об охране окружающей среды» (третье чтение);
- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)