Парламент Азербайджана выступит с заявлением по проекту резолюции Сената Франции

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана выступит с заявлением в связи с проектом резолюции по признанию так называемой "Нагорно-карабахской республики", принятым Сенатом Франции.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает в четверг Trend.

Гафарова подчеркнула, что позиция Франции является предвзятой, направлена против территориальной целостности Азербайджана, и Милли Меджлис примет в связи с этим заявление.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)