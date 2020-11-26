Перед посольством Франции в Баку проходит акция протеста (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку перед посольством Франции проходит акция протеста, сообщает в четверг Trend.

Жители столицы, представители около 40 неправительственных организаций протестуют перед зданием посольства против принятия в Сенате Франции проекта резолюции по признанию так называемой «Нагорно-карабахской республики».

Участники акции озвучили заявление в связи с этим.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)