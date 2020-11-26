Многие члены Сената Франции даже не знают об окончании войны в зоне карабахского конфликта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждение в Сенате Франции проекта резолюции касательно признания так называемой "Нагорно-карабахской республикой" - это не только лоббирование интересов армян, но и форма давления на Азербайджан и Турцию.

Как сообщает в четверг Trend, французские эксперты считают, что включение в повестку дня Сената отношений с вышеупомянутым незаконным режимом нанесет удар по позиции Франции на международной арене и отношениям с Азербайджаном, Турцией.

Из текста проекта резолюции становится ясно, что авторов проекта больше беспокоит не судьба армянского населения в Карабахе, а усиление Азербайджана, Турции, их единство. Несмотря на то, что стороны нагорно-карабахского конфликта - Азербайджан и Армения, в проекте резолюции чаще упоминается Турция.

На обсуждении проекта резолюции не разрешили выступить сенаторам, выступающим в поддержку позиции Азербайджана, демонстрирующим объективный подход в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Из выступлений становится ясно, что многие члены Сената даже не знают об окончании войны в зоне карабахского конфликта, достижении договоренности между сторонами.

К примеру, сенатор Стефан Равье сказал, что армянская молодежь во Франции хочет вернуться на родину, чтобы воевать, необходимо создать условия для их выезда, и в этом им должны помочь французские НПО. Другой сенатор и вовсе выдал, что незаконный режим якобы функционирует с 1991 года "как независимое государство".

Вот так французские сенаторы, не имеющие никакого представления о нагорно-карабахском конфликте, не информированные о текущей ситуации по конфликту, ковыряясь на протяжении всего заседания в своих телефонах, приняли предвзятую резолюцию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)