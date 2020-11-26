Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Афганистана

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Афганистана Мухаммедом Ханифом Атмаром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры обсудили последнюю ситуацию в регионе, была отмечена важность выполнения трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года.