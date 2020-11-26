Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Афганистана
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Афганистана Мухаммедом Ханифом Атмаром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.
Министры обсудили последнюю ситуацию в регионе, была отмечена важность выполнения трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года.
Стороны, обсудив ряд вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули важность соглашения с точки зрения обеспечения устойчивого мира, безопасности и благополучия в регионе.
Министры с удовлетворением отметили развитие двустороннего сотрудничества между странами, а также обсудили возможности расширения сотрудничества на многосторонних платформах.
Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)