Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Индонезии

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе подчеркнули важность выполнения подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о полном прекращении огня и боевых действий. Они отметили важность совместного заявления с точки зрения обеспечения прочного мира и развития в регионе.

Министры также обсудили двусторонние отношения между двумя странами, а также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в рамках международных организаций.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)