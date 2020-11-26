Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с саудовским коллегой

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Файсалом бин Ферханом Аль Саудом, сообщает в четверг Trend. со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили последнюю ситуацию в регионе, в том числе отметили важность выполнения трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и военных действий, осуществление ряда вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули важность этого заявления с точки зрения обеспечения мира в регионе.

Министры с удовлетворением отметили развитие двустороннего сотрудничества между странами, а также обсудили возможности расширения сотрудничества на многосторонних платформах.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)