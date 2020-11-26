Резолюция Сената Франции о признании вымышленной «Нагорно-карабахской республики» должна быть отменена – глава НПО (версия 2)

(первая версия в 16:37)

БАКУ /Trend/ - Резолюция, принятая Сенатом Франции о признании вымышленной «Нагорно-карабахской республики», должна быть отменена.

Об этом в четверг сказал Trend участник сегодняшней акции протеста, проведенной перед посольством Франции в Баку, председатель Центра международных исследований Самир Адыгёзелли.

Он отметил, что эта резолюция – неуважение к Азербайджанскому государству: «Мы выражаем Франции недовольство азербайджанской общественности. Это решение французского Сената - грязный шаг против Азербайджанского государства, государственности, и нарушает международное право. Этим Франция попирает европейские ценности , права человека и демократические ценности. Государство, сенат которого принял такое несправедливое решение, пусть посмотрит на историю своей страны, на совершенные им преступления. Азербайджанская общественность решительно осуждает это решение».

Отметим, что 18 ноября в президиуме Сената Франции группой сенаторов, находящихся под влиянием армянской диаспоры, был представлен проект резолюции № 145 "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской республики", который был обсужден и принят 25 ноября.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)