Ряд муниципалитетов Италии принял документы, выражающие солидарность с азербайджанским народом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Муниципалитеты Санта-Мария-а-Вико, Драгони, Галуччо и Презенцано в итальянской провинции Казерта приняли документы под названием "Резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884 по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту должны быть немедленно выполнены".

Как сообщили в четверг Trend в посольстве Азербайджана в Италии, в документах указывается, что 20% территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, были оккупированы в результате политики агрессии и этнической чистки Армении в отношении Азербайджана, свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, совершены военные преступления против азербайджанцев и Ходжалинский геноцид.

Подчеркивается, что резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, выражая полную поддержку суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам Азербайджана, признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, и требуют немедленного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных территорий.

Было отмечено, что в решении Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу "Чырагов и другие против Армении" также говорится, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана оккупированы Арменией.

В документах также отмечается, что Италия официально и неизменно поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и в данном контексте приведена отсылка к подписанной в ходе государственного визита Президента Азербайджана в Италию в феврале этого года "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Италией и Азербайджаном".

В документах подчеркивается, что несмотря на существующую правовую базу для урегулирования конфликта и переговоры, которые велись под эгидой Минской группы ОБСЕ на протяжении почти 30 лет, переговоры были блокированы в результате деструктивной политики Армении, азербайджанский народ столкнулся с большой несправедливостью, и более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев не смогли вернуться в свои дома и даже посетить могилы членов своих семей.

В документах осуждается направленная против гражданских объектов и мирных жителей преднамеренная бомбардировка Гянджи и Барды, осуществленная Арменией с 27 сентября во время новой военной агрессии, и в данном контексте выражается солидарность с жителями Гянджи и Барды, а также всем азербайджанским народом.

Подчеркивается, что соответствующие муниципалитеты всегда поддерживали нормы и принципы международного права, и в этой связи осуждают агрессивную политику Армении, и отмечают необходимость немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана, немедленного выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также обеспечения права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев вернуться в свои родные земли.

Напомним, что ранее аналогичные документы были приняты итальянским городским советом Катании, муниципалитетами Оттавиано и Ливери в Неаполе. Также Комиссия по международным отношениям Палаты депутатов Италии приняла резолюцию, призывающую выполнить пункты совместного Заявления, подписанного Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)