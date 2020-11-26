Азербайджан направил ноту протеста Франции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 26 ноября посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в министерство иностранных дел.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, на встрече послу была передана нота протеста министерства иностранных дел Азербайджана касательно принятой сенатом Франции 25 ноября резолюции под названием "Необходимость признания "Нагорно-Карабахской Республики".

До сведения посла Франции был доведен жесткий протест в связи с данной резолюцией Сената, противоречащей нормам и принципам международного права, уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН от 1993 года.

Посол Франции сообщил, что позиция МИД Азербайджана будет доведена до сведения официального Парижа.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)