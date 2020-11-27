Париж не признает т.н. «Нагорно-Карабахскую республику» - МИД
Париж не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую республику». Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в четверг на брифинге.
"25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями т.н. «Нагорно-Карабахской республики». Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу, - отмечается в коммюнике. - Франция не признает т.н. «Нагорно-Карабахскую республику»".
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