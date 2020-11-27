В Азербайджане утвержден План действий по реализации Стратегии относительно детей - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении "Плана действий по реализации Стратегии относительно детей на 2020-2025 годы".

Согласно распоряжению, Государственному комитету Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей поручено скоординировать реализацию мер, предусмотренных в утвержденном настоящим распоряжением Плане действий; один раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане действий.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.