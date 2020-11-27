В Азербайджане утвержден План действий по реализации Стратегии относительно детей - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении "Плана действий по реализации Стратегии относительно детей на 2020-2025 годы".
Согласно распоряжению, Государственному комитету Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей поручено скоординировать реализацию мер, предусмотренных в утвержденном настоящим распоряжением Плане действий; один раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане действий.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
Лента новостей
Открытие ученых Туркменистана внесёт уникальный вклад в систему здравоохранения глобального масштаба
Армяне осквернили мусульманские религиозные памятники, разрушили азербайджанские кладбища – обращение академика Наили Велиханлы в международные организации
Микаил Джаббаров предложил катарским компаниям реализовывать совместные проекты в Азербайджане (ФОТО)
Анар Керимов призвал международные организации решительно осудить вандализм Армении в отношении исламского наследия
Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО)
Очередная акция по посадке деревьев проведена в освобожденном от армянской оккупации Губадлинском районе (ФОТО)