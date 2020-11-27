Азербайджан проделывает последовательную работу для укрепления регионального сотрудничества - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проделывает последовательную работу для укрепления регионального сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе 42-го заседания Совета глав МИД стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан играет активную роль в укреплении каспийско-черноморского сотрудничества посредством конкретных инициатив.

"Энергетика, транспорт, ИКТ, торговля и сектор МСБ являются одними из наших главных приоритетов, и мы надеемся на углубление нашего сотрудничества с отраслевыми учреждениями ОЧЭС и соответствующими организациями. Мы надеемся, что Албания как следующий председатель будет развивать сотрудничество результато-ориентированными усилиями", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)