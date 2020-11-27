Прекращение огня создает возможность сторонам вернуться за стол переговоров - Бундестаг (версия 2)

(первая версия в 16:45)

БАКУ /Trend/ - В документе, принятом Бундестагом Германии в связи с поддержкой устойчивого мира в Карабахе, приветствуется прекращение с 10 ноября 2020 года военных операций, сообщает в пятницу Trend .

Документ подготовлен по предложению фракций ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии).

В Бундестаге отметили, что прекращение огня создает возможность сторонам вернуться за стол переговоров.

Также подчеркивается, что Германия совместно с партнерами в ЕС, ОБСЕ, и ООН должна быть готова взять на себя большее обязательство для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Стабильность европейского добрососедства представляет интерес для Германии по сотрудничеству в политической, экономической и др. сферах, а для этого Германия должна внести свой вклад в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе.

В документе особо подчеркивается, что ООН и Минская группа ОБСЕ сделали очень мало для установления устойчивого мира, и повтор в будущем подобного сценария в пространстве ОБСЕ недопустим. В этом контексте Минская группа ОБСЕ, в частности, ее сопредседатели, в самые короткие сроки должна рассмотреть свои неудачи с критической точки зрения, выявить причины этих неудач.