Бундестаг Германии приветствует прекращение военных операций в Карабахе во имя устойчивого мира (версия 3)

(первая версия в 16:45)

БАКУ /Trend/ - В документе, принятом Бундестагом Германии в связи с поддержкой устойчивого мира в Карабахе, приветствуется прекращение с 10 ноября 2020 года военных операций, сообщает в пятницу Trend .

Документ подготовлен по предложению фракций ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии).

В Бундестаге отметили, что прекращение огня создает возможность сторонам вернуться за стол переговоров.

Также подчеркивается, что Германия совместно с партнерами в ЕС, ОБСЕ, и ООН должна быть готова взять на себя большее обязательство для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Стабильность европейского добрососедства представляет интерес для Германии по сотрудничеству в политической, экономической и др. сферах, а для этого Германия должна внести свой вклад в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе.

В документе особо подчеркивается, что ООН и Минская группа ОБСЕ сделали очень мало для установления устойчивого мира, и повтор в будущем подобного сценария в пространстве ОБСЕ недопустим. В этом контексте Минская группа ОБСЕ, в частности, ее сопредседатели, в самые короткие сроки должны рассмотреть свои неудачи с критической точки зрения, выявить причины этих неудач.

Они несут ответственность за разработку концепций для предотвращения такой эскалации в будущем. В то же время последние процессы должны быть сигналом тревоги для ЕС. Сегодня ЕС больше прежнего несет ответственность за обеспечение стабильности в своем соседстве. ЕС выразила готовность внести свой вклад в договоренности для благополучного и спокойного Южного Кавказа. Это могло бы охватить всю деятельность по экономическому восстановлению в конфликтном регионе для того, чтобы влиять в будущем на политические процессы в регионе.

Бундестаг также отметил важность усилий Турции и России в обеспечении мира.

Кроме того, Бундестаг Германии выражает обеспокоенность политической нестабильностью в Армении, подчеркивает решение внутреннего политического кризиса конституциональным путем, в рамках демократических институтов.

Бундестаг призывает федеральное правительство рассмотреть возможность учреждения фонда для конфликтного региона по обеспечению помощи посредством таких международных гуманитарных структур как Красный Крест или Красный полумесяц, проведения работы для обмена пленными и телами, расследования военных преступлений, проведения с международными партнерами работы для обеспечения права возвращения на родину всех беженцев из Карабаха и прилегающих районов, и их проживания в безопасных условиях, поощрения мирного сосуществования, восстановления разрушенной в войне гражданской инфраструктуры.

В документе также подчеркивается важность участия ЕС в последующих делах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)