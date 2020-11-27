Утвержден Национальный план действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 гг. – Распоряжение (версия 2)
(первая версия в 17:28)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 ноября подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 годы".
В соответствии с распоряжением утверждается «Национальный план действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 годы в Азербайджане».
Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей поручено скоординировать выполнение мер, предусмотренных Национальным планом действий; раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе выполнения мер, предусмотренных Национальным планом действий.
Кабмину Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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