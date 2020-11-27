Агентство "Анадолу" опубликовало видеоматериалы Агдамского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкое агентство "Анадолу" подготовило видеоматериал под названием «Агдам спустя 27 лет освобожден», в котором запечатлены ужасающие кадры освобожденного Агдамского района.

Как сообщает Trend, материал начинается с показа кадров разрушенной и оскверненной армянскими вандалами Агдамской пятничной мечети. Затем до сведения зрителей подробно доведена история мечети. Далее следует печальный вид на город. Смотря на кадры, складывается впечатление, что это место, когда-то считавшееся одним из самых величественных городов Кавказа, подверглось нападению дикого племени.

Отметим, что зарубежные СМИ, а также ведущие турецкие СМИ сравнивали Агдамский район с Хиросимой, разрушенной и опустошенной под воздействием атомной бомбы.