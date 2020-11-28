В освобожденном от армянской оккупации городе Кельбаджар поднят Азербайджанский флаг (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации городе Кельбаджар поднят Азербайджанский флаг, сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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