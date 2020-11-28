Турецкие солдаты скоро приступят к выполнению задач в Азербайджане - Фуат Октай

БАКУ /Trend/ - Турецкие солдаты в скором времени приступят к выполнению задач в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, Турция и в вопросе Карабаха продолжает оказывать Азербайджану безоговорочную поддержку.

"Мы не остались равнодушными к угнетению со стороны Армении в Карабахе в течение 30 лет, бомбардировкам мирных жителей и городов во время недавних атак. Хотя некоторые страны не захотели увидеть и слышать об этой несправедливости, мы были рядом с Азербайджаном. Согласно принятому недавно в парламенте законопроекту, наши солдаты в скором времени приступят к выполнению задач в Азербайджане", - сказал Фуат Октай.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев)