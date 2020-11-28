Турецкие солдаты скоро приступят к выполнению задач в Азербайджане - Фуат Октай
БАКУ /Trend/ - Турецкие солдаты в скором времени приступят к выполнению задач в Азербайджане.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.
По его словам, Турция и в вопросе Карабаха продолжает оказывать Азербайджану безоговорочную поддержку.
"Мы не остались равнодушными к угнетению со стороны Армении в Карабахе в течение 30 лет, бомбардировкам мирных жителей и городов во время недавних атак. Хотя некоторые страны не захотели увидеть и слышать об этой несправедливости, мы были рядом с Азербайджаном. Согласно принятому недавно в парламенте законопроекту, наши солдаты в скором времени приступят к выполнению задач в Азербайджане", - сказал Фуат Октай.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев)
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