Ракета, выпущенная армянскими ВС по Тертеру из РСЗО «Смерч», передана местному музею - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ракета, выпущенная по Тертеру из РСЗО "Смерч" вооруженными силами Армении 29 октября, была вынесена с территории частного дома, куда она попала, и передана местному музею.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Поселок Шихарх Тертерского района. Во время 44-дневной войны Армения интенсивно и без разбора обстреливала этот поселок, построенный для вынужденных переселенцев. Представители дипломатического корпуса стали свидетелями последствий жестоких ракетных и артиллерийских атак Армении", - пишет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев)