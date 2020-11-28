Президент и члены Правления Европейского мусульманского форума поздравили Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент и члены Правления Европейского мусульманского форума направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает в субботу Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Учитывая то, что мусульмане Азербайджана являются частью мусульманской общины Европы, куда в географическом отношении входит и Ваше государство, выражаем Вам глубокое уважение от имени Европейского мусульманского форума - общеевропейской платформы, представляющей интересы всех мусульман в Европе. В священный месяц Раби аль-Авваль нашего Пророка, а также на фоне проявляемого к Исламу неуважения, проведения враждебной пропаганды против легитимных прав азербайджанского народа, связанных с его законными и историческими землями, являвшимися территорией Карабахского ханства, поздравляем азербайджанский народ и братский Азербайджан, одержавший историческую победу под Вашим руководством, с этой грандиозной Победой.

Сегодня вся исламская умма, то есть 1,7 миллиарда наших мусульманских братьев, испытывает чувство гордости в связи с этой Победой Вашей армии и народа. Этот успех, достигнутый Вами благодаря профессионализму армии, оснащенной самым современным вооружением, отваге, проявленной в борьбе с врагом, а также единству проживающих в Вашей стране представителей всех народов и религий, и всесторонне продуманной стратегии, заслуживает самого большого одобрения и глубочайшего уважения.

Как Вам известно, наша организация неоднократно выдвигала на повестку дня вопросы, связанные со справедливым урегулированием карабахского конфликта, освобождением оккупированных земель, а также реставрацией многочисленных памятников, находящихся в плачевном и оскверненном состоянии, принадлежащих мусульманам религиозных и исторических мест, содержанием в мечетях свиней и скота, использованием их в качестве бань. В знак поддержки братского азербайджанского народа и его справедливой позиции мы неоднократно предлагали провести общеевропейскую конференцию. Несмотря на множество факторов, азербайджанский народ сам освободил свои земли, что, несомненно, является прекрасным событием. За это мы благодарим Всевышнего и возносим салават нашему Пророку (с.а.в.).

Продолжая инициативы нашей организации, просим Ваше превосходительство дать разрешение на визит делегации лидеров Европейского мусульманского форума на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, чтобы своими глазами увидеть, в каком плачевном состоянии оказались ваши земли в результате 30-летней оккупации и какой вандализм и оскорбительные действия были совершены на оккупированных территориях против нашей религии в целом, а также оказать моральную поддержку азербайджанскому народу, продемонстрировать братскую солидарность, проинформировать мировую общественность о реальной ситуации по вопросу, который сейчас представляет не меньшее значение, то есть, карабахском конфликте, его истории и трагических последствиях, успешном завершении и реалиях, связанных с конфликтом.

Для нашей делегации очень важно посетить Шушу и Агдам, а также совершить намаз в Ходжалинском районе, где произошел Ходжалинский геноцид. Мы убеждены в том, что для доведения для грядущих поколений правды о Ходжалинском геноциде, являющемся чудовищной трагедией, «Кавказской Сребреницей», необходимо возвести соответствующий памятник.

Просим Всевышнего Аллаха, чтобы на священных землях братского Азербайджана больше никогда не проводились военные действия, чтобы Карабах стал символом мужества, благополучия и дружбы, так же, как братская нам страна – Азербайджан является примером не только для многих европейских стран, но и стран всего евразийского региона.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз поздравляем Ваше превосходительство, Ваш народ и представителей всех национальных и религиозных общин Вашей замечательной страны с этой общей Победой, которой все мы гордимся.

С уважением,

Абдул-Вахед Ниязов,

президент Европейского мусульманского форума

Брюссель, Бельгия



Мигель Анхель Руис,

президент Культурного фонда Барселонской мечети,

член Правления Европейского мусульманского форума,

вице-президент Фонда Европейского мусульманского форума,

Барселона, Королевство Испания



Икбал Сакранай,

генеральный секретарь Мусульманского совета Великобритании,

член Правления Европейского мусульманского форума,

Лондон, Великобритания



Ромас Якубаускас,

муфтий Литовской Республики,

член Правления Европейского мусульманского форума,

Вильнюс, Литва



Дамир Мухетдинов,

первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации,член Правления Европейского мусульманского форума,

Санкт-Петербург / Москва, Российская Федерация.