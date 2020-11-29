Мы несли раненых на плечах и шли вперед - ветеран Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Еще долгое время будут говорить о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана, победа в которой золотыми буквами вписана в историю страны, и пройдут годы, сменятся поколения, но о ней всегда будут помнить, и с гордостью и честью говорить будущие поколения. Последние события еще раз показали миру силу, единство, решимость и непобедимость народа страны.

Как сообщает в воскресенье Trend, один из героических участников войны - солдат Сахиль Гасанов, добровольцем ушедший на фронт. Гасанов, потерявший руку в боях за Родину, с гордостью говорит о патриотизме и героизме солдат и офицеров победоносной азербайджанской армии, единстве нашей армии и народа.

"Чувство патриотизма в сознании нашего народа еще с рождения, любовь к Родине у нас в крови. Боевой дух у солдат и офицеров был настолько высок, что мы шли вперед, несмотря ни на что. Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, наши генералы и офицеры настолько воодушевили нас, что ничто не могло нас остановить. Генералы и офицеры сражались плечом к плечу со своими солдатами. Не было разницы между офицером и солдатом, была ситуация, когда все были братьями, как будто мы были детьми одних родителей, в глазах наших солдат не было страха, у нас была одна цель - освободить наши земли от оккупации. Героизма наших воинов словами не передать", - сказал солдат.

Гасанов добавил, что армянские ВС были бессильны перед азербайджанской армией: "Мы несли наших шехидов и раненых на плечах и шли вперед, армянские же ВС бросали свое оружие и бежали, оставляя своих раненых и тела погибших. Мы народ-победитель, что признает и весь мир".