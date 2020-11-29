Итоги 44-дневной войны: Какие уроки извлекла Армения после поражения?

Политика 29 ноября 2020 15:30 (UTC+04:00)
Итоги 44-дневной войны: Какие уроки извлекла Армения после поражения?

БАКУ /Trend/ - Нет никаких сомнений в том, что подписанное президентами Азербайджана и Российской Федерации и премьер-министром Армении 10-го ноября соглашение является подтверждением выдающейся победы Азербайджана. В то же время, оно свидетельствует о мудром подходе России и её лидера к сложившейся новой геополитической ситуации.

В течение 44-дневной войны Азербайджан сражался и на поле боя, и на дипломатической арене, и в информационном поле, и многим объяснил многое. В особенности же Азербайджан объяснил многое Армении и её покровителем. Что же было объяснено?

Их начали переселять в Нагорный Карабах после подписанных в 1805-м, 1813-м и 1828-м годах Кюрекчайского, Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров. Вы можете прочитать об этом в интернете. В этих договорах армяне вообще не упоминаются – ведь царская Россия позднее привела их сюда из восточной Анатолии и из Ирана с целью изменения этнического и религиозного составов региона. Возведение армянами в 1978-м году памятника в честь 150-летия их прибытия в Нагорный Карабах является историческим фактом.

В общем же, армяне находятся в вечном долгу у России за само существование их государства.

Я хотел бы поведать вам в этой связи одну интересную историю. Недавно на территории Кельбаджара обнаружены армянские «заводы по производству истории», то бишь, цеха и мастерские, в которых армянские мастера создавали себе «древнюю историю». Они высекали на камнях древние буквы и изображения креста, и затем обтёсывали эти камни. После этого их «шедевры» некоторое время выдерживались в уксусной кислоте, под воздействием которой камень менял цвет и начинал выглядеть старинным. И вот, прошедшие такой процесс «старения» камни вскоре превращались в исторические артефакты. Далее, эти камни закапывали по территории Карабаха – так в оккупированных районах Азербайджана расположились «старинные» памятники, призванные обосновать перед миром претензии на то, что азербайджанские земли являются армянской территорией.

В эти 44 дня народ Азербайджана объединился вокруг своего лидера, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и продемонстрировал всему миру свою силу, храбрость и способность к борьбе. За эти же 44 дня Армения и её покровители испытали шок. То же справедливо и о сопредседателях Минской Группы ОБСЕ.

Поэтому, будет полезно ещё раз подчеркнуть, что соглашение от 10-го ноября является официальным подтверждением большой победы Азербайджана. Одновременно, оно говорит о мудром подходе России и её лидера к сложившимся новым геополитическим реалиям.

Мы обеспечили территориальную целостность своей страны. Неслучайно и президент Ильхам Алиев, и руководство братской Турции оценили подписанный документ как свидетельство безоговорочной победы Азербайджана и капитуляции Армении.

Что отмечено в заявлении? А то, что в зоне Нагорно-Карабахского конфликта прекращаются огонь и все военные операции. До 1-го декабря этого года Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы поэтапно возвращаются Азербайджану. Создаётся центр миротворцев по надзору над соблюдением режима прекращения огня. В этом центре предполагается совместная деятельность военнослужащих Турции и России. Каждая статья документа безоговорочно гласит в пользу Азербайджана. Подписание же Арменией такого документа о капитуляции привело в одинаковый шок и саму Армению, и её покровителей. Недаром же сразу после 10-го ноября зашевелились другие сопредседатели Минской Группы; они провели встречу в Москве, подчёркивая, что процесс решается исключительно при посредничестве Группы. Интересно, какими логическими аргументами они могли бы обосновать свои пожелания? Ведь можно спросить: «У вас, США, Франция и Россия, были все возможности решить проблему в последние 30 лет – почему же эти возможности не были задействованы?» Но нет, вы полагали своё дело сделанным, когда посещали регион, как туристы, и зачитывали во время своих прогулок подготовленные заранее очередные заявления. Что же случилось теперь, что вы так переполошились? Отчего вы вдруг загорелись желанием обсудить произошедшие события? Вы же говорили, что проблема не имеет военного решения! Как же так вышло, что азербайджанская Армия всего за 44 дня добилась того, чего вы не смогли добиться за 30 лет? А ведь вы утверждали, что мирным переговорам нет альтернативы…

Вы делали всё, что сделано вами, намеренно. Азербайджанская Армия доказала, что, на самом деле, решение проблемы может быть найдено военным путём, а не мирными переговорами – и оно было найдено, это решение. Отныне мир уж должен принять исчезновение того военно-политического полигона, где жёстко сталкивались интересы некоторых мощных империалистических держав – того полигона, в который был превращён регион Южного Кавказа. Зато, в регионе есть мощное Азербайджанское Государство, способное решить не только собственную судьбу, но и судьбу своих ближайших соседей. Любое имеющее свои интересы в регионе государство должно смириться с этим фактом. Раз уж 30-летняя проблема была решена собственными силами, более нет никаких оснований для деятельности сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. Само существование этой структуры теперь носит формальный характер. Если эта группа, собравшись, поприветствует результаты достигнутого соглашения и объявит о прекращении своей деятельности, тогда она как-то сможет сохранить лицо в исторической перспективе.

Но, увы, должен отметить развитие противоположных процессов: сопредседатели пытаются изменить существующее положение вещей и задержать процесс, проистекающий из подписанного Арменией капитуляционного договора. Государства-сопредседатели, в особенности, США и Франция, прекрасно понимают: сложившаяся на Южном Кавказе новая ситуация означает для них потерю влияния в регионе. То есть, беспокоит их не судьба людей, народов, тревожат их собственные государственные интересы. Им совершенно ясно, что Россия продолжает активное участие в процессе, а их освободившиеся места в регионе полностью заняла братская Турция, стремящаяся к созданию новых, доброжелательных отношений с Россией. Это – очень горькое поражение в борьбе за лидерство в управлении миром, и именно эта реальность больше всего раздражает США и Францию. Конечно, оба этих государства заинтересованы в возврате процесса под надзор в старом формате, поскольку только в таком случае они смогли бы восстановить свой статус участников региональных процессов. Но это уже недостижимо; иначе подписанная Арменией капитуляция утратила бы юридическую силу, что, в свою очередь, сейчас не представляется реально возможным, ибо означало бы, по сути, вывод российских миротворцев из региона. В таком случае:

Г-н Путин совершенно правильно оценивает события. Конечно же, современный мир требует от нас новой и покойной жизни, мира и стабильности. Мы добились независимости, а независимость означает созидание, а не разрушение! Она означает творчество, благосостояние людей и общества, и осознание личной ответственности. Мы уже предприняли важные шаги на этом пути; наша цель – созидать, строить, вдохнуть новую жизнь в превращённые вами в руины наши сёла, посёлки и города, и работать, целенаправленно и упорно работать для создания новых общественных отношений. Мы создадим НОВОЕ БУДУЩЕЕ. Наш президент г-н Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Нагорного Карабаха такие же сограждане, как и живущие в нашей стране представители других народов; что мы обеспечим им совершенно безопасное проживание совместно и наравне с нашим народом; они уж 200 лет живут на этих территориях, и мы хотим, чтобы они продолжали проживать на них и дальше. В то же время мы хотим возвращения и азербайджанцев в отцовские и дедовские дома на территории Армении с последующим добрым сосуществованием с армянами. Вот почему в такой момент крутого поворота хода истории мы надеемся на разумных людей среди вас и хотим верить, что вы, освободившись от догм и духовных оков, создадите здоровую атмосферу созидания и строительства под азербайджанским флагом, как азербайджанские граждане, следуя законам и конституции Азербайджана, во имя процветания многонационального Кавказа и во благо грядущих поколений.

Президент Ильхам Алиев пролил свет на будущие взаимоотношения в своём телеинтервью американскому каналу Fox News, сказав, что они будут зависеть от воли армянской стороны. Вспомните, говорил г-н Алиев, что произошло после Второй Мировой. Германия и Соединённые Штаты Америки, Советский Союз и Германия уничтожали друг друга. Погибли десятки миллионов людей. Но вот, взгляните – всё это оставлено в прошлом и не провоцирует вражду. Почему же тогда армяне и азербайджанцы не могут жить вместе с Нагорном Карабахе, как они живут в Грузии, России, Украине и многих других странах? Г-н Алиев особо отметил, что, сосуществование возможно при использовании будущего мира как логичной основы, в рамках территориальной целостности Азербайджана и с полным обеспечением Азербайджаном прав и интересов армянского населения. Считаю, что это достижимо.

Садиг Гурбанов,

Председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии. Депутат Парламента Азербайджана

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