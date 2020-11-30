Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Число мирных жителей, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Согласно информации, 93 человека погибли в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, пять человек скончались, подорвавшись на минах.

В результате обстрелов населенных пунктов Азербайджана подразделениями ВС Армении получили ранения 410 человек, из них четыре человека получили ранения, подорвавшись на минах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)