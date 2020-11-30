Генеральный секретарь Парламента Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь Парламента Ирака Серван А. Исмаил направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана с подписанием соглашения о прекращении огня с Арменией и восстановлением территориальной целостности Вашей страны. Несомненно, это историческое соглашение о прекращении огня является важным этапом в установлении справедливости в регионе.

Я и наш многомиллионный народ гордимся Вашим сотрудничеством с другими лидерами, сыгравшими важную роль в реализации этого соглашения о прекращении огня под Вашим руководством.

Верю, что это соглашение обеспечит интересы обеих стран и всех народов в регионе."