Президенту пишут: Верим, что благодаря Вам наши освобожденные от оккупации земли будут развиваться, процветать

БАКУ/Trend/ - Президенту, Верховному главнокомандующему-победоносцу Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от жителей Азербайджана, соотечественников, проживающих за рубежом, и граждан братской Турции. Их письма проникнуты чувством радости и гордости в связи с исторической победой в Карабахской войне.

Trend со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых из них.

Чакмак Харун из Стамбула пишет: «Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ. Несколько лет назад мне довелось работать в Азербайджане. Я ощущал себя на родной земле. Этому ощущению, с одной стороны, способствовало гостеприимство местных жителей, а с другой - мое кавказское происхождение. Некогда мои предки были изгнаны из Иревана. Нам говорили об этом, но полностью осознал я смысл этих слов лишь после того, как воочию увидел вынужденных переселенцев из Карабаха. Благодаря Вам Кяльбаджар, Лачин, Физули и другие земли вернулись их истинным хозяевам. Мы, вынужденные переселенцы, очень рады этому. При первой же возможности я посещу освобожденные земли и приму непосредственное участие в восстановлении этих мест, тем самым отплатив за уважение, оказанное мне в Азербайджане. Еще раз хочу поздравить Вас, победоносную азербайджанскую армию и весь азербайджанский народ».

Курт Иса Эбик из Стамбула пишет: «Уважаемый господин Президент, пишу Вам, а сердце мое бьется в такт с сердцами азербайджанских братьев. Армяне почти 30 лет, с 1988 года, удерживали под оккупацией карабахские земли, но азербайджанский народ, тюркская нация не допускали и мысли о том, чтобы смириться с оккупацией Карабаха, Шуши. Мы несли эту тоску в сердцах, передавали в музыке и поэзии. Окрыленные покровительством своих благодетелей, армяне полагали, что эти земли так и останутся у них. Однако азербайджанский народ, тосковавший по родным землям, ждал и верил в освобождение Карабаха. «Шуша, мой край родной, мы вернемся непременно» доносилось в песнях. В 1988 году, учась в США, я собрал газетные статьи, в которых говорилось о совершенных армянами зверствах в Карабахе. В ту пору пресса и сила были на стороне армян. Фотографии наглядно свидетельствовали о том, что азербайджанский народ не был готов к этой войне. Я до сих пор храню те газетные вырезки. Однако ныне все обстоит иначе. Под Вашим руководством Азербайджан стал могучим государством. Освобождение Шуши и всего Карабаха сыграет исключительную роль в развитии Азербайджана. Вести об освобождении азербайджанских городов и сел переполняли меня гордостью. Азербайджан под Вашим руководством одержал историческую победу. Наши души и сердца проникнуты любовью к Азербайджану. Карабах – это Азербайджан!».

В письме жителя Баку Мамедаги Аждарова говорится: «С 27 сентября берет свое начало новая, славная история Азербайджана. Наши земли, почти тридцать лет находившиеся под армянской оккупацией, были освобождены доблестной армией Азербайджана под Вашим командованием. Священный трехцветный флаг нашей страны ныне развевается в Шуше и на других освобожденных землях. Народ Азербайджана радостен и горд. Как отмечал общенациональный лидер Гейдар Алиев и Вы, мощь Азербайджана основывается на сильной экономике и могучей армии. Мы восстановим освобожденные от оккупации земли, проложим новые дороги, возведем новые города и поселки. Вынужденные переселенцы вернутся в родные края. Процветание Карабаха станет лучшим ответом врагу. У нашего государства достаточно возможностей для восстановления освобожденных территорий. Мы, рядовые граждане, готовы оказать посильную помощь в этом деле. Предлагаю учредить фонд «Карабах – это Азербайджан!». Я готов до конца своей трудовой деятельности перечислять в этот Фонд 5% своего заработка. Да здравствует Верховный главнокомандующий и доблестная армия Азербайджана! Да здравствует наш Карабах! Карабах – это Азербайджан!».

Эльшан Абдуллаев из Дашкесанского района пишет: «Уважаемый господин Президент, поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с освобождением наших земель. Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Господин Президент, большое спасибо за то, что Вы с честью выполнили отцовский завет. Да упокоит Всевышний душу общенационального лидера и всех наших шехидов. Горжусь тем, что являюсь членом партии «Ени Азербайджан», основанной Великим лидером и ныне под Вашим руководством продолжающей служить народу. Да здравствует Азербайджан! Хвала Верховному главнокомандующему! Да здравствует победоносная азербайджанская армия!»

Житель Физули Агаджан Теймуров пишет: «Уважаемый Президент, победоносный Верховный главнокомандующий! С первого дня избрания на пост Президента Вы думали о счастье азербайджанского народа, его светлом будущем и освобождении наших земель от армянской оккупации. Вы добились всего этого, за что мы глубоко признательны Вам. Господин Президент, до начала Отечественной войны оба моих сына прошли воинскую службу и героически сражались за Родину. В ходе военных действий снаряд, выпущенный армянскими палачами, превратил в руины наш дом, но мы не отчаялись. Мы молились за Вас, нашу армию и целостность нашей Родины. В трудную минуту благотворители оказали нам поддержку. Да поможет Всевышний Вам и нашей доблестной армии!».

В письме жителя Ходжалы Аллахверена Керимова говорится: «Уважаемый господин Президент, прежде всего, хочу поздравить Вас и нашу победоносную армию с великой победой - освобождением наших земель от оккупации. Пишу Вам это письмо с чувством неописуемой радости. Мы всегда поддерживали проводимую Вами дальновидную политику. Вера в Вас еще более окрепла в наших сердцах. Дорогой Президент, спустя 30 лет разлуки мы возвращаемся в родные края - на землю наших предков, в детство. Вы вернули их нам. Радости моей нет предела. Честь и хвала Вам, господин Президент. Мы всегда рядом с Вами. Верим, что скоро вернемся в родные края. Спасибо, дорогой Президент. Мы преклоняем головы перед светлой памятью наших шехидов, молим Всевышнего ниспослать исцеления раненым. Да Хранит Вас Аллах!».

Житель Агдама Джабир Мамедов пишет: «Уважаемый Президент, под Вашим руководством находят решение самые трудные, самые, казалось бы, неразрешимые проблемы нашей страны, чему мы, как граждане, несказанно радуемся. Большинство карабахских земель обрели долгожданную свободу, будет освобожден весь Карабах. Все это является результатом сплоченности народа и армии под Вашим командованием в единый кулак. Нам известно об оказываемом политическом и ином давлении. Верю, Вы преодолеете эти трудности. Азербайджан станет еще более могучим, благополучным и величественным государством. Уважаемый господин Президент, нам дорога каждая пядь родной земли. Все мы - солдаты Родины. Мы живем с мыслью: «Умрем - станем шехидами, останемся в живых - станем ветеранами». Каждому дорог край, в котором он родился. Я - уроженец Агдама. Много лет меня беспокоил статус «вынужденного переселенца». К счастью, я больше не вынужденный переселенец. Ваш визит в Агдам наполнил радостью наши сердца. Да хранит Вас Всевышний! Господин Президент, с Вашего позволения предлагаю объявить Шушу культурной столицей тюркского мира в 2021 году и провести в течение года крупные культурные мероприятия. На мой взгляд, это будет способствовать лучшему узнаванию во всем мире Карабаха как центра культуры. Спасибо».

Житель Газаха Закир Юнисов пишет: «Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев - наш героический Президент, прославивший азербайджанский народ и одолевший врага! От имени всей моей семьи и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой, желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть удача всегда сопутствует Вам. Господин Президент, азербайджанский народ гордится Вами и желает навеки видеть Вас главой государства. Все любят и ценят Вас. Карабах был нашей болью и кровоточащей раной. Вы избавили нас от боли и залечили рану. Земли, которые враг захватывал в течение пяти лет, Вы вернули за 44 дня. Наша проблема решена. Честь Вам и хвала за это. Да здравствует азербайджанская армия! Слава Президенту братской Турции Эрдогану! Спасибо всем, кто поддерживает нас, мы гордимся ими. На земле не было и нет такого Президента, как вы. Вы навеки в истории Азербайджана и в наших сердцах. Душа общенационального лидера сейчас обрела покой. Господин Президент, пусть победа сопровождает Вас всегда! Мы с большим удовольствием слушаем Ваши выступления. Каждое сказанное Вами слово навеки в наших сердцах. Когда наша нация сплочена, никому не одолеть нас. Мы всегда должны быть сплочены в железный кулак. Верховный главнокомандующий-победоносец, я, не моргнув глазом, готов отдать жизнь за Вас. Слава нашему Президенту!».

Наиля Зейналова из Сабирабада пишет: «Господин Президент, от имени всей моей семьи и от себя лично выражаю Вам признательность за освобождение от оккупации наших земель, по которым мы тосковали 30 лет. В короткий срок наша героическая армия под Вашим командованием освободила оккупированные земли. Спасибо, господин Президент. Карабах - это Азербайджан!».

Чинара Гараева из города Мингячевир пишет: «Уважаемый господин Президент, поздравляю Вас с победой в Карабахе. Благодаря проводимой Вами дальновидной политике доблестная армия Азербайджана прогнала армянских оккупантов с наших земель. Поздравляю Вас и Азербайджанскую армию с этим знаменательным событием. Мы ждали и приближали его почти 30 лет. Пусть Всевышний ниспошлет Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, исцеления раненым солдатам. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Да здравствует наш Президент и доблестная армия!».

В письме физулинца Нурлана Ализаде говорится: «Господин Президент, с гордостью слушал Ваше выступление в Агдаме. Я горжусь Вами. Благодаря Вам мы станем одной из самых могущественных стран мира. Наша вера в Вас безгранична. Да здравствует Азербайджан!».

Житель Лачина Амирхан Зейналов пишет: «Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец! Вы всегда стояли на страже независимости Азербайджана, трудились во благо нашей страны, стремясь укрепить мощь нашей страны, улучшить материальное и духовное благосостояние каждого гражданина Азербайджана, освободить наши земли от армянских оккупантов. Господин Президент, Вы претворили в жизнь все это. Мы безмерно признательны Вам. Мечтаю видеть наш трехцветный флаг на вершине Гырхгыз в Лачине. Оттуда Вам откроется вид на Дерелайаз и Гейча, весь Карабах будет как на ладони».

Житель Ходжалы Сахавет Гусейнов: «Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев, хочу выразить Вам и нашей доблестной армии глубокую признательность за освобождение наших земель в ходе 44-дневной войны. Как представитель азербайджанской молодежи, верю, что благодаря Вашей созидательной деятельности освобожденные от оккупации земли будут расцветать день ото дня».

Эльнур Пашаев из Дашкесана пишет: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, поздравляю Вас с победой! Жизнью, кровью шехидов мы вернули наши земли. Да упокоит Всевышний их души. Мы в неоплатном долгу перед нашими шехидами. Господин Президент, мы всегда рядом с Вами. Мы признательны Вам, господин Верховный главнокомандующий! Спасибо за подаренную нам радость. Все мы - солдаты в Вашем распоряжении».

Жительница Мингячевира Лейла Амирасланова: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей неустанной деятельности, решимости и героизму нашей армии Азербайджан одержал победу в справедливой борьбе. Ваша мудрая политика, профессионализм нашей армии, оснащение ее самым современным оружием привели нас к исторической победе. 44 дня, навеки вошедшие в нашу славную историю, многому научили нас. Меня переполняет радость при мысли о том, что мы увидим наши священные земли, о которых так много слышали. Девиз «Карабах - это Азербайджан!» навсегда в наших сердцах. Карабах, наконец, вернулся их истинным хозяевам, мы вернулись на наши земли. Будущие поколения будут с гордостью изучать новую историю, написанную Вами и нашей армией. Флаг Азербайджана гордо развевается на освобожденных от оккупации землях. Мы безмерно признательны Вам за это. Уважаемый Президент, да хранит Вас Аллах. Живите долго! Мы всегда рядом с Вами».

В письме зардабца Джаваншира Халилова говорится: «Верховный главнокомандующий-победоносец, Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев! Общенациональный лидер Гейдар Алиев, долгие годы руководивший Азербайджаном, вывел нашу республику из тяжелого, горького кризиса 90-х и поднял ее на мировой уровень. Народ по праву считает Гейдара Алиева создателем Азербайджанского государства. Наша страна - творение, детище Гейдара Алиева. Исторический ход событий не позволил избавить Азербайджан от тоски по Карабаху в период руководства страной общенациональным лидером, но он искренне верил и отмечал в каждом выступлении, что эта проблема непременно найдет свое решение. Вы достойно продолжили дело общенационального лидера и выполнили историческую миссию, вернув Азербайджану Карабах, на протяжении почти 30 лет находившийся под вражеской оккупацией. Общенациональный лидер - архитектор Азербайджана, а Вы - основатель целостного Азербайджанского государства. Ваша подпись в документе о восстановлении территориальной целостности Азербайджана навеки вошла в историю. Ваше имя дорого каждому азербайджанцу. Как говорил великий поэт и философ Насими, люди делятся на совершенных и невежественных людей. Ваше совершенство, совершенство всего тюркского мира помноженные на героизм Азербайджанской армии, ее патриотизм и любовь к народу, восстановили территориальную целостность Азербайджана. Поздравляю Вас с победой, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и сил во имя процветания Азербайджана. Карабах - это Азербайджан!».