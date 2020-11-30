Председатель Общества врачей-туркманов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Общества врачей-туркманов Мухтар Фатих Бейдили направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий.

Я - азербайджанец, тюрок из города Алеппо. Как дети Имадеддина Насими, мы сердечно поздравляем Вас и наши Вооруженные силы, командующим которых Вы являетесь, с грандиозной военной победой, завоеванной нашей славной Армией на Карабахском фронте благодаря Вашему победоносному полководческому искусству. Вы – гордость государства и народа Азербайджана, всего тюркского мира.

Мы – тюрки из Алеппо, живущие за пределами страны, радуемся тому, что у нас есть такой решительный, мудрый и дальновидный Верховный главнокомандующий, как Вы. Мы с чувством гордости пристально наблюдали за тем, как наши Вооруженные силы под Вашим руководством ценой своей жизни и крови освободили находившиеся под оккупацией карабахские земли. Мы всем сердцем находимся рядом с Вами, нашим народом и армией в этом правом деле. Отечественной войной вы справедливо раз и навсегда положили конец безжалостной разлуке, длившейся более 27 лет. Освободив Карабах, а также прилегающие районы и города, Вы золотыми буквами написали самую священную страницу нашей истории и стали автором этой славной летописи. Мы каждый раз молились и будем молиться о том, чтобы Всевышний хранил Вас и наш народ, наших военнослужащих, стоящих на страже Родины! Да упокоит Аллах души шехидов, отдавших жизни за нашу территориальную целостность!

Карабах – это Азербайджан!".