В Азербайджане утвержден новый состав комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление № 308 от 18 июля 2018 года "О составе комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних при Кабинете Министров Азербайджанской Республики".
Как передает в понедельник Trend, согласно решению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, состав Комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних при Кабмине Азербайджана утвержден в следующем порядке:
председатель Комиссии - Али Ахмедов, заместитель премьер-министра;
члены Комиссии:
- министр образования;
- министр здравоохранения;
- министр труда и социальной защиты населения;
- министр культуры;
- министр молодежи и спорта;
- председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей;
- заведующий отделом социальных вопросов Кабинета министров;
- заместитель министра внутренних дел;
- заместитель главы Исполнительной власти города Баку;
- председатель Общественного объединения "Региональное развитие".
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)