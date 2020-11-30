В Азербайджане утвержден новый состав комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление № 308 от 18 июля 2018 года "О составе комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних при Кабинете Министров Азербайджанской Республики".

Как передает в понедельник Trend, согласно решению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, состав Комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних при Кабмине Азербайджана утвержден в следующем порядке:

председатель Комиссии - Али Ахмедов, заместитель премьер-министра;

члены Комиссии:

- министр образования;

- министр здравоохранения;

- министр труда и социальной защиты населения;

- министр культуры;

- министр молодежи и спорта;

- председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей;

- заведующий отделом социальных вопросов Кабинета министров;

- заместитель министра внутренних дел;

- заместитель главы Исполнительной власти города Баку;

- председатель Общественного объединения "Региональное развитие".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)