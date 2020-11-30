Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 30 ноября 2020 21:37 (UTC+04:00)
Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, как Верховного главнокомандующего, героическую Азербайджанскую армию и решительно стоящий за этой успешной борьбой народ Азербайджана с победой, завоеванной Вами на поле боя и подтвержденной заявлением от 10 ноября 2020 года.

Пусть покоятся с миром души азербайджанских солдат, ставших шехидами в этой войне за освобождение земель дорогой Родины, наши азербайджанские братья и сестры, погибшие в результате вероломных нападений Армении, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Вы сказали: «Нагорный Карабах - это Азербайджан!» и сдержали свое слово. Азербайджан, права которого были попраны и который страдал на протяжении 28-летней оккупации, за счет своих возможностей обеспечил справедливость и сам отвоевал свои земли. Продемонстрированные Вами сильные лидерские качества и борьба Азербайджанской армии золотыми буквами будут вписаны в историю.

Подобно тому, как мы были едины в Чанаккале в 1915 году, в Баку в 1918 году, как мы разделяли Ваше горе во время оккупации азербайджанских земель, сегодня мы радуемся славной Победе Азербайджана и гордимся ею.

Верим, что соглашения, подписанные в результате решительной борьбы Азербайджана, создадут возможности для установления устойчивого мира и стабильности в регионе. Надеемся, что Армения уже поняла, что политика оккупации и агрессии ни к чему не приведет.

Как мы уже говорили, мы будем рядом с Азербайджаном в его усилиях, которые будут предприняты в последующем процессе. Мы сделаем все для того, чтобы рассказывать о справедливой борьбе Азербайджана и защищать ее в парламентах других стран.

Наш голос звучит сильнее и громче, чем прежде. Да здравствует народ Азербайджана! Да здравствует героическая Aзербайджанская армия!" - говорится в поздравлении.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Таджикистане выявлено 40 новых случаев COVID-19
В Таджикистане выявлено 40 новых случаев COVID-19
Страны Центральной Азии и Южного Кавказа наращивают инвестиции в дорожную инфраструктуру
Страны Центральной Азии и Южного Кавказа наращивают инвестиции в дорожную инфраструктуру
Туркменская ГЭС планирует значительно увеличить производство в 2025 году
Туркменская ГЭС планирует значительно увеличить производство в 2025 году
Loading Bars
Лента новостей
В Кыргызстане проходят онлайн-курсы для предпринимателей в области туризма Кыргызстан 21:57
Турция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом Турция 21:54
Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 21:37
Сын посмотрел на свою фотографию и сказал - "мама, однажды ты увидишь на ней шехида" - мать шехида Общество 21:26
Минобороны Азербайджана поблагодарило минобороны Турции за помощь по разминированию освобожденных территорий Политика 21:03
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Фонда тюркской культуры и наследия (ФОТО) Политика 20:59
Иран направил письмо в ООН с призывом осудить убийство ученого-ядерщика В мире 20:47
В Грузии произошло землетрясение Грузия 20:41
Сплочение азербайджанского народа вокруг Верховного главнокомандующего беспокоит лиц, жаждущих власти - эксперт Политика 20:27
ОПЕК отложил принятие решения по уровням добычи на 2021 год до 1 декабря Энергетика 20:16
Экспорт алюминиевых цепей из Ирана вырос на 56% Иран 20:12
Нариман Мамедов удостоен международной награды Global Film Festival Noida "За вклад в развитие кинематографа" Культура 20:02
Транспортировка грузов для российских миротворцев через Азербайджан является примером уважения суверенитета страны - депутат Джейхун Мамедов Политика 20:01
В Кабуле произошел взрыв Другие страны 20:01
Еще в 18 районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено жилье (ФОТО) Общество 19:52
В Азербайджан доставлены очередные средства МТО для миротворческого контингента (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:50
Председатель Общества врачей-туркманов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 19:39
Посвящается освобождению Лачына! (ВИДЕО) Социум 19:36
С нетерпением ждем возвращения Лачына - депутат Милли Меджлиса Политика 19:27
В Азербайджане продлен срок дистанционного обучения Общество 19:21
Турецкие саперы приступили к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана Политика 19:13
В Азербайджане утвержден новый состав комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних Политика 19:11
Прямые иностранные инвестиции Японии в Грузию увеличились - посольство Японии Бизнес 19:07
"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней Интервью 19:04
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Молдовы Политика 18:38
Армянская церковь своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа - Джамиль Гулиев Социум 18:35
В Азербайджане зафиксирован стремительный темп развития платежной экосистемы - Ассоциация банков Финансы 18:21
ЗАО "AzerGold" провело аукцион по размещению облигаций Финансы 18:16
Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей Туркменистан 18:14
Превентивная дипломатия - неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана - Президент Туркменистана Туркменистан 18:10
Азербайджан осуществил экспорт шелка на сумму на $261 тыс Бизнес 18:07
Число пользователей мобильной связи 4G сети Азербайджана существенно выросло ИКТ 18:04
Азербайджан нарастил экспорт мебели и древесины Бизнес 18:01
Туркменистан готов расширять контакты с ШОС по гуманитарной и научной линиям Туркменистан 18:00
Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 17:44
Назначен начальник Главного управления полиции Гянджи Политика 17:35
В Азербайджане выявлен еще 2 981 случай заражения коронавирусом, 1 226 человек вылечились Общество 17:34
Путин отказался встречаться с Пашиняном Армения 17:33
В Азербайджане семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем (ФОТО) Общество 17:29
Бакметрополитен объявляет тендер на покупку услуг Экономика 17:23
Азербайджан увеличил экспорт в Хорватию почти на 50% Бизнес 17:23
Генеральный секретарь Парламента Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 17:19
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку химической продукции Тендеры 17:15
Товарооборот между Азербайджаном и Испанией существенно улучшился Бизнес 17:08
Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха – вице-президент Политика 17:02
Президенту пишут: Верим, что благодаря Вам наши освобожденные от оккупации земли будут развиваться, процветать Политика 17:00
Эксперт огласил сроки кратковременного снижения цен на авторынке Азербайджана Транспорт 16:59
В Казахстане будет создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения Энергетика 16:58
Еще два муниципалитета Италии выразили поддержку Азербайджану Политика 16:52
ПАО «Ростелеком» России прорабатывает межоператорское сотрудничество с Туркменистаном ИКТ 16:46
Экспорт азербайджанской продукции в Казахстан в годовом исчислении вырос Бизнес 16:43
Казахстан и Россия разрабатывают проект совместного космического ракетного комплекса Бизнес 16:35
Азербайджан наращивает экспорт изделий из чёрного металла Бизнес 16:32
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку автошин в Туркменистане Тендеры 16:30
Импорт сырой нефти на НПЗ STAR вырос Энергетика 16:28
Украина работает над обеспечением продовольственной безопасности на рынке Узбекистана Бизнес 16:26
Акиф Исламзаде и Бриллиант Дадашова представили хит 35-летней давности (ВИДЕО) Звёздный мир 16:20
Отремонтированное паромное судно «Барда» передано в эксплуатацию Транспорт 16:07
Между Азербайджаном и Россией необходимо формировать обновленные туристические продукты Бизнес 16:03
Продукт от Pasha Bank удостоен международной награды Финансы 15:58
Алим Гасымов посвятил клип доблестным воинам и шехидам (ВИДЕО) Культура 15:58
В 2020 году фермерам выданы кредиты на сумму более 65 млн манатов Экономика 15:55
Не посещайте освобожденные от оккупации территории - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО) Общество 15:51
Технологические решения Microsoft позволят развить многие отрасли экономики ИКТ 15:49
Жемчужины музыки – памяти уроженца Кельбаджарского района ашуга Аллахверди Гямкеша Культура 15:43
В Казахстане продолжаются работы по конверсии исследовательских реакторов ядерного наццентра Энергетика 15:43
БТА заключило контракт на сумму около 3,5 млн манатов ИКТ 15:38
Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура Происшествия 15:36
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 13 тысяч человек Общество 15:28
Компании Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО) Общество 15:27
Узбекское агропромышленное агентство объявило тендер на строительство скважины Тендеры 15:21
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях города Шуша - госагентство по туризму Общество 15:20
С терминала Джейхан отгружено почти 194 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 15:20
Переговоры между Ливаном и Израилем по демаркации границы перенесены из-за разногласий Израиль 15:18
Началось разминирование территорий, где будут проложены дорога и коммуникации в город Шуша - ANAMA Общество 15:17
Совершенно новый подход к микрокредитованию от Yelo Bank Общество 15:15
Дорога, соединяющая Тертер и Суговушан, будет сдана в эксплуатацию в ближайшие дни - ANAMA (ФОТО Общество 15:09
Запасы природного газа Туркменистана увеличились - обзор Eni Энергетика 15:06
Частный сектор Туркменистана вносит вклад в производство хлопка-сырца Бизнес 15:05
AccessBank продолжает проводить в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны (ФОТО) Экономика 15:04
При сохранении динамики роста заражений COVID-19 в Азербайджане система здравоохранения может столкнуться с большими трудностями - депутат Общество 15:00
Аргентинские компании будут сотрудничать с порталом Azexport и цифровым торговым узлом Бизнес 14:59
Запасы нефти Туркменистана оставались стабильными на протяжении нескольких лет – обзор Eni Энергетика 14:56
Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных ANAMA с 27 сентября Общество 14:53
ОБСЕ делится с Туркменистаном опытом управления рисками при добыче, хранении и транспортировке нефти и газа Энергетика 14:48
Неизлечимо больной человек нашел спасение в горах Товуза (ФОТО) Культура 14:48
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана намерен завершить 2020 год с прибылью - зампред правления Финансы 14:44
Азербайджан нацелен на значительное сокращение потребления пластика Бизнес 14:41
Посещать освобожденные территории опасно - ANAMA Общество 14:35
На сегодняшний день в Азербайджане скончались 535 человек в результате подрывов на минах Общество 14:31
Несколько стран ОПЕК+ выступили за постепенное увеличение добычи нефти с января Арабские страны 14:29
Очередной пропавший без вести во время Ходжалинского геноцида - 16-летний Джаван (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:26
В Карабахе я увидел разрушенные кладбища и мечети, превращенные в хлев - известный фотограф(ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:23
С начала года Узбекистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 14:20
Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе Бизнес 14:19
Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном почти на $90 млн Бизнес 14:14
Россия наращивает импорт химпродуктов из Турции Турция 14:13
Бакметрополитен переходит на современные системы управления поездами Транспорт 14:07
В более чем 100 объектах общепита в Азербайджане выявлены нарушения карантина (ФОТО) Экономика 14:04
Черная пятница и новые возможности для электронной коммерции Бизнес 14:00
Все новости