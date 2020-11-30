Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, как Верховного главнокомандующего, героическую Азербайджанскую армию и решительно стоящий за этой успешной борьбой народ Азербайджана с победой, завоеванной Вами на поле боя и подтвержденной заявлением от 10 ноября 2020 года.

Пусть покоятся с миром души азербайджанских солдат, ставших шехидами в этой войне за освобождение земель дорогой Родины, наши азербайджанские братья и сестры, погибшие в результате вероломных нападений Армении, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Вы сказали: «Нагорный Карабах - это Азербайджан!» и сдержали свое слово. Азербайджан, права которого были попраны и который страдал на протяжении 28-летней оккупации, за счет своих возможностей обеспечил справедливость и сам отвоевал свои земли. Продемонстрированные Вами сильные лидерские качества и борьба Азербайджанской армии золотыми буквами будут вписаны в историю.

Подобно тому, как мы были едины в Чанаккале в 1915 году, в Баку в 1918 году, как мы разделяли Ваше горе во время оккупации азербайджанских земель, сегодня мы радуемся славной Победе Азербайджана и гордимся ею.

Верим, что соглашения, подписанные в результате решительной борьбы Азербайджана, создадут возможности для установления устойчивого мира и стабильности в регионе. Надеемся, что Армения уже поняла, что политика оккупации и агрессии ни к чему не приведет.

Как мы уже говорили, мы будем рядом с Азербайджаном в его усилиях, которые будут предприняты в последующем процессе. Мы сделаем все для того, чтобы рассказывать о справедливой борьбе Азербайджана и защищать ее в парламентах других стран.

Наш голос звучит сильнее и громче, чем прежде. Да здравствует народ Азербайджана! Да здравствует героическая Aзербайджанская армия!" - говорится в поздравлении.