Освобождение от оккупации Лачинского района означает полное восстановление государственных границ Азербайджана – эксперт

БАКУ /Trend/ - Освобождение от оккупации Лачинского района означает полное восстановление государственных границ Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

«Освобождение от оккупации Лачинского района достигнуто благодаря победе азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана в 44-дневной победе в Отечественной войне. Совместное заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении- результат великой победы нашей армии".

Мирзабейли добавил, что освобождение Лачина - это последние военно-политические аккорды великой победы.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.

Сегодня в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе поднят азербайджанский флаг.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)